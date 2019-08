Attualmente, il Ministero della Giustizia, l'Azienda pubblica di servizi alla persona e la Stazione Zoologica ''Anton Dohrn'' ricercano nuovi profili professionali con il ruolo di medico, assistente sociale e tecnologo, da assegnare nelle aree di lavoro sparse sul territorio italiano.

Bando di concorso ad agosto

La direzione della casa circondariale di Livorno (Toscana) ha istituito un avviso di selezione, per l'inserimento di figure con il ruolo di medico competente in grado di effettuare la sorveglianza sanitaria nei riguardi del personale dipendente.

Si precisa che l'incarico ha un decorso di un anno a partire dalla data del contratto. Gli aspiranti possono presentare la propria candidatura telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: cc.livorno @ giustiziacert.it entro giovedì 22 agosto 2019. Per acquisire maggiori dettagli interpellare il sito web ufficiale del ''Ministero della Giustizia''.

Altre ricerche in atto a settembre

L'Asp del Delta Ferrarese di Codigoro in provincia di Ferrara (Emilia Romagna) ha bandito una selezione pubblica, per esami, per l'immissione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di 3 assistenti sociali di categoria D in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in scienze del servizio sociale (classe 6);

laurea triennale in servizio sociale (classe L.39);

laurea in servizio sociale di vecchio ordinamento;

laurea specialistica (classe 57/S) in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale (classe LM-87) in servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante;

iscrizione all'albo professionale degli AASS.

Tale procedura selettiva prevede un contributo spese di 10,00 euro.

La domanda di partecipazione deve essere esibita usufruendo dello schema di istanza allegato al vigente bando e indirizzata al: Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese, Viale della Resistenza n. 3/a, CAP 44021 Codigoro (FE) entro le ore 12:00 di lunedì 9 settembre 2019.

La Stazione Zoologica ''Anton Dohrn'' di Napoli (Campania) ha proclamato due Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 unità di personale, di cui un posto in funzione di primo tecnologo di II livello professionale da disporre come responsabile dell'ufficio contabilità, finanza e bilancio del settore amministrazione generale e una posizione in qualità di tecnologo di III livello professionale, da collocare come responsabile dell'ufficio bandi, gare e appalti.

Per concorrere a tale procedura selettiva è fondamentale possedere i successivi titoli di istruzione:

Primo Tecnologo di II livello

diploma di laurea in economia e commercio o economia aziendale.

Tecnologo di III livello

diploma di laurea in economia e commercio, economia aziendale, giurisprudenza.

La domanda di ammissione deve pervenire telematicamente accedendo all'indirizzo: https:// www. szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi entro le ore 13:00 di lunedì 16 settembre 2019.