Casting tuttora aperti per la ricerca di figure varie per un interessante reality show che verrà girato a breve a Firenze, nella zona centrale. Si tratta di un reality che verrà successivamente trasmesso su una rete televisiva straniera. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la realizzazione di un film correlato alla prossima edizione del Giffoni Film Festival.

Un reality show registrato a Firenze

Per la realizzazione di un importante reality show di livello internazionale che andrà successivamente in onda, tra qualche tempo, su un canale televisivo straniero, sono attualmente in corso le relative selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure.

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine del prossimo mese di agosto 2019 a Firenze. Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di tre ragazze, che dovranno passeggiare per le vie del centro del capoluogo toscano, e cinque comparse maschili, tre delle quali dovranno interpretare il ruolo di poliziotti e due quello di camerieri di vari bar situati nel centro di Firenze.

Gli interessati a presentare la propria candidatura, i quali peraltro devono abitare tra Firenze e dintorni, sono tenuti a inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto e una foto a figura intera al seguente indirizzo di posta elettronica: info@8feetfixer.com. Le selezioni si svolgeranno su convocazione, e in tal senso consigliamo vivamente gli interessati a proporsi di allegare alla propria candidatura ogni ulteriori elemento ritengano possa servire a una adeguata valutazione.

Un lungometraggio per il Giffoni Film Festival 2020

Per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, sono aperte le selezioni per la realizzazione di un interessante film. L'edizione di quest'anno del Festival si è appena conclusa, con un successo di pubblico davvero di notevole livello. Quella dell'anno prossimo, che come di consuetudine si terrà a Giffoni Valle Piana (nell'ambito della provincia di Salerno) si svolgerà dal 16 al 25 luglio e avrà tra gli ospiti principali attori e attrici non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

Tornando comunque al film in questione, la richiesta è attualmente indirizzata verso giovani di età compresa tra 15 e 30 anni. Gli interessati devono inviare la propria candidatura (per i minorenni l'inoltro va effettuato a cura dei genitori o dei tutori legali) al seguente indirizzo di posta elettronica: studiofilmproductioncasting@gmail.com. Le selezioni si svolgeranno in seguito, ed esclusivamente su convocazione, ovviamente sulla base della documentazione inoltrata.