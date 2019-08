Sono tuttora aperte le selezioni della Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze per un importante concorso correlato all'attività fotografica in ambito cinematografico. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici con precedenti esperienze a livello recitativo per la realizzazione di numerosi piccoli spot di tipo pubblicitario collegati al lancio di una App. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Milano verso la metà del prossimo mese di settembre.

SNCI offre borse di studio

La SNCI (Scuola Nazionale di Cinema Indipendente) di Firenze sta attualmente selezionando soggetti interessati a prendere parte ad un interessante concorso correlato all'assegnazione di alcune borse di studio per la partecipazione ad un importante corso di specializzazione in fotografia. L'interessante iniziativa è resa possibile, tra l'altro, dal contributo offerto dalla Fondazione CR Firenze.

La richiesta in questione è indirizzata verso fotografi di età compresa tra 18 e 30 anni e che svolgono tale attività da non meno di un anno. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, modello ISEE, curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info @ snci. it. Consigliamo comunque di visionare previamente e con la massima cura e attenzione il sito web di Toscana Film Commission, alla sezione riguardante i casting, al fine di reperire ogni ulteriore informazione e dettaglio. In alternativa, i soggetti interessati possono visitare il sito web della SNCI di Firenze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Mini spot pubblicitari

Per la realizzazione di numerosi e interessanti mini spot di carattere pubblicitario, sono attualmente in corso le selezioni di giovani attori e attrici. Si tratta di brevissimi spot destinati al web e ai social network per la promozione di una App, e le cui riprese verranno poi effettuate a Milano il 14 e il 15 settembre 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso quattro uomini e quattro donne di età compresa tra 24 e 35 anni, tutti e tutte in possesso di una adeguata esperienza in ambito recitativo, anche se in realtà non sono previste per loro dialoghi o battute.

A tale proposito verranno preferiti, anche se non in modo vincolante, allievi e allieve di scuole di recitazione. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 1 settembre la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), riferimenti alle proprie esperienze recitative e, se possibile, un breve video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: impronte @ gmail.

com.