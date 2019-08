Sono in arrivo delle interessanti Offerte di lavoro per coloro che desiderano trovare occupazione nel gruppo Amazon o più in generale per disoccupati in cerca di lavoro. L'azienda stessa ha ufficializzato questo nuovo programma di assunzioni che porterà ad aumentare notevolmente il numero dei suoi dipendenti, da 5.500 a 6.500. Dunque 1000 posti di lavoro a disposizione che saranno distribuiti nei vari centri Amazon, nuovi e vecchi, in Piemonte, Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Oltre a queste regioni sarà interessata al programma di assunzioni anche la Sardegna, dove saranno assunti candidati nel campo dell'assistenza clienti. I candidati saranno assunti da Amazon con contratti a tempo indeterminato affinché l'azienda diventi più efficiente in vari ambiti come quello della consegna che potrà, grazie ai nuovi assunti, diventare più rapida. Inoltre sarà possibile per i clienti di Amazon usufruire di una selezione di acquisti più ampia e ad un prezzo più conveniente.

L'azienda assumerà svariate figure che potranno assicurarsi una crescita professionale favorita da attività di formazione, oltre che usufruire dei benefici tipici dell'azienda, come sconti o assicurazioni. Ma quali sono i profili richiesti per le nuove assunzioni Amazon?

Profili richiesti dall'azienda, sedi, tempistiche e candidature

L'attuazione del nuovo programma di assunzioni è prevista entro il 2019: Amazon è alla ricerca di varie figure con e senza esperienza.

Sarà dato spazio a magazzinieri ma anche a responsabili di produzione, oltre che a sviluppatori di software e ingegneri. Amazon inoltre, come già successo negli anni scorsi, necessità di specialisti nelle risorse umane, operatori addetti all'imballaggio e alla spedizione delle merci, e tante altre figure. Come già specificato in precedenza, sicuramente l'azienda assumerà anche personale senza esperienza da formare all'interno della società.

Per quanto riguarda le sedi di lavoro, nello specifico, saranno assunti dipendenti a: Passo Corese, provincia di Rieti; nella nuova sede a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino; Castel San Giovanni, nella storica sede in provincia di Piacenza. Inoltre si devono menzionare, tra i poli interessati al programma di assunzione, anche il customer center sardo di Cagliari, gli uffici di Milano e il centro di smistamento in provincia di Bergamo a Casirate d'Adda.

Coloro che desiderano candidarsi per le nuove posizioni che Amazon offrirà devono visitare il sito ufficiale di Amazon nella sezione riservata alla selezione del personale, dove è già possibile inoltrare il proprio cv tramite l'apposito form.