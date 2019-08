La casa di produzione Nonpanic propone le selezioni per vari programmi televisivi, alcuni dei quali molto conosciuti. Sono inoltre tuttora aperti i casting per un video-spot pubblicitario da girare in provincia di Milano.

Vari programmi televisivi

Per la realizzazione di alcuni programmi televisivi, la casa di produzione Nonpanic propone vari casting, per tutti i gusti e interessi. A tale proposito, si selezionano coppie di parenti e di amici, con buone abilità in cucina per un programma dedicato a 'coppie chef'.

Per presentare la propria candidatura si deve far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: castingchefcoppie @nonpanic.com. Restando nel settore cucina, si può partecipare anche a un talent di carattere culinario ma in qualità di chef 'singoli'. In tal caso ci si deve proporre inviando la candidatura a casting.chef@ nonpanic.com. Si cercano poi concorrenti alquanto particolari per la trasmissione dal titolo Cambia la tua vita, dedicata a quanti, stanchi della vita frenetica di città, vorrebbero impegnarsi in nuove attività in tutt'altro contesto, ovvero nell'ambito di un borgo immerso nel verde a contatto con la natura, e andando a vivere in una casa messa a disposizione dalla produzione.

Gli interessati possono far riferimento al numero telefonico 393/8851633 o inviare dati personali, riferimenti di contatto e ogni altro elemento ritengano utile ai fini di una adeguata valutazione, a questo indirizzo email: cambialatuavita@ nonpanic.com. Per chi desidera crearsi una famiglia ma è ancora single, può presentare la propria candidatura per Matrimonio a prima vista Italia, in relazione al quale si potrà peraltro beneficiare dei consigli di un team di esperti.

In questo caso l'indirizzo email è il seguente: casting@ matrimonioaprimavista.it, anche se sul sito web della trasmissione televisiva è possibile reperire direttamente l'apposito form di iscrizione.

Un video-spot pubblicitario

Per realizzare un video-spot per una pubblicità correlata ad una importante agenzia immobiliare con riprese da effettuarsi nell'ambito della provincia di Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di una famiglia composta da padre, madre e figlia (tra 3 e 12 anni).

Le riprese si svolgeranno il prossimo 6 agosto, dalle ore 15:30 alle ore 21:00. I selezionati saranno tenuti a immedesimarsi nei panni di una piccola famigliuola particolarmente felice ma non si prevedono né battute né dialoghi. Le famiglie interessate a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ immodrone.it.