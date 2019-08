Casting ancora aperti per la ricerca di single in cerca dell'anima gemella per il noto programma televisivo in onda sul canale Real Time dal titolo Primo Appuntamento e condotto da Flavio Montrucchio. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di musicisti di alto livello ed esperienza per la Fondazione Arturo Toscanini, con sede a Parma, per l'inserimento nell'ambito delle proprie attività concertistiche.

Primo Appuntamento

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni sono attualmente in corso le selezioni per la nuova stagione del programma televisivo dal titolo Primo Appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio, sul canale Real Time. Gli interessati a prendere parte alla trasmissione, che devono essere maggiorenni, senza limiti ulteriori di età (si parla orientativamente di 90 anni, ma a titolo indicativo) e, ovviamente single, sono tenuti a far riferimento o al sito web di Vivi La Vita srl o al seguente numero telefonico: 06/45435643 per presentare la propria candidatura. Il format della trasmissione prevede che due single si incontrino al ristorante attraverso la modalità dell'appuntamento al buio.

Fondazione Arturo Toscanini

Sono tuttora aperte le selezioni della Fondazione Arturo Toscanini di Parma (con sede a Viale Barilla, 27/A) finalizzate alla ricerca di vari musicisti da inserire nell'ambito delle proprie attività concertistiche tutte di alto livello e prestigio. In particolare, si cerca innanzitutto un primo oboe con obbligo della fila e un secondo oboe con obbligo del corno inglese.

A tale proposito gli interessati devono fare riferimento al sito web della Fondazione dove possono trovare il bando scaricabile per primo oboe, secondo oboe e corno inglese con tutte le informazioni e i dettagli del caso e con relativo modulo della domanda di ammissione. Il tutto va poi inoltrato entro e non oltre il prossimo 21 ottobre al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni@latoscanini.it.

Le selezioni in questione si svolgeranno poi, solo su convocazione, il 10 e l'11 novembre a Parma presso la sede sella Fondazione. Sono, inoltre, tuttora aperti i concorsi internazionali per la copertura di questi posti previsti nell'ambito dell'organico delle orchestre legate alla Fondazione: concertino dei violini primi con obbligo di spalla dei secondi nonché della fila. Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 16 settembre allo stesso indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato inserendo però nell'oggetto 'Domanda concorso Concertino Violini Primi' dopo aver anche in questo caso scaricato bando e modulo dal sito web della Fondazione Arturo Toscanini, allegando la documentazione richiesta.