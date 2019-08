Selezioni ancora aperte per Ragazza Cinema OK, in attesa della finale che si terrà a Roma, a Cinecittà World, a settembre. Sono inoltre in corso i casting finalizzati alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La forza di Alice e prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica con la collaborazione di Impronte Associazione Culturale.

Ragazza Cinema OK

Per l'importante concorso Ragazza Cinema Ok sono tuttora in corso le selezioni.

Si tratta di una iniziativa destinata innanzitutto ad aspiranti attrici, showgirl e modelle. La fase conclusiva della manifestazione si svolgerà a Roma, presso il Teatro Studio Uno del Parco del Cinema e della Televisione di Cinecittà World, il 20 e il 21 settembre. Per prendere parte alle selezioni online è necessario far riferimento al sito web del concorso anche se consigliamo vivamente di visionare anche la pagina ufficiale Facebook dell'interessante manifestazione.

In ogni caso, sul sito web in questione occorre cliccare su iscrizione e compilare quindi il relativo modulo, con cura e attenzione, per poi inviarlo completo di tutto quanto viene all'occorrenza richiesto.

Oltre alla categoria principale, quella per le Miss, costituita dalle selezioni per ragazze di età compresa tra 14 e 29 anni, vi sono comunque anche le speciali sezioni dedicate rispettivamente alla categorie Lady (per donne di età compresa tra 30 e 60 anni), Junior (per ragazzini e ragazzine tra 6 e 12 anni), e Mister (per ragazzi tra 16 e 29 anni).

Unitamente alle selezioni online si sono svolti numerosi casting in vari luoghi d'Italia e a tale proposito consigliamo di restare sistematicamente aggiornati. Si precisa che le candidature dei minorenni vanno inoltrate a cura dei genitori o dei relativi tutori legali.

Uno short film

Per la realizzazione del cortometraggio dal titolo La forza di Alice, prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica in sinergia con Impronte Associazione Culturale, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure.

Le riprese verranno poi effettuate a Valderice, in provincia di Trapani, nel prossimo mese di settembre. In particolare, la richiesta è orientata verso neonati/e di età tra 1 e 3 mesi, madri in stato interessante, ambosessi di età compresa tra 7 e 80 anni. I casting si svolgeranno a Valderice domenica 8 settembre presso il Resort Venere di Erice Hotel Spa, all'interno della sala Meeting, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 17, con una sosta tra le 13 e le 14:30.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando con sé carta di identità e codice fiscale. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci).