Nuovi casting, a Roma e a Milano, per il talent show di Mediaset dal titolo Tù Sì Que Vales, in onda su Canale 5. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di grafici/creativi per Emilia-Romagna Teatro Fondazione.

Tù Sì Que Vales

Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni, in corso da qualche tempo, per la realizzazione della nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Tù Sì Que Vales.

A tale proposito, i prossimi casting per prendere parte alla trasmissione in onda su Canale 5 si svolgeranno a Milano il prossimo 28 agosto e a Roma il 3 settembre. Gli interessati devono comunque far riferimento al sito web di Witty TV, per compilare il relativo modulo di iscrizione con dati personali, riferimenti di contatto, codice fiscale, indicazioni riguardanti residenza, domicilio, professione, titoli di studio e, elemento fondamentale, la categoria artistica per la quale si propongono (acrobati, ballerini, cantanti, showgirl, illusionisti e altro ancora).

Infine, è necessario descrivere in non oltre 1000 caratteri proprio la specialità artistica che li caratterizza, caricando poi una fotografia e compilando quanto concerne l'informativa sulla privacy e i relativi consensi. Coloro che si candidano non come singoli artisti ma come gruppo, sono tenuti anche a indicare i dati degli altri componenti e collaboratori che intendono prendere parte alle selezioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Se poi il gruppo ha un nome va assolutamente specificato o, in caso contrario, occorre scrivere nel form 'nessun nome'. Consigliamo comunque vivamente di far riferimento anche alla pagina ufficiale Facebook del programma che, peraltro, pubblica di continuo aggiornamenti e informazioni. Possiamo anticiparvi il fatto che Belen Rodriguez è stata confermata come presentatrice del talent show così come troveremo nuovamente i quattro giudici della scorsa edizione, ovvero Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Maria De Filippi.

Segnaliamo invece una new entry come giudice 'popolare, e cioè quello di Sabrina Ferilli, nel ruolo che in passato è stato prima di Mara Venier e poi di Iva Zanicchi.

Emilia-Romagna Teatro

L'importante istituzione ERT (Emilia-Romagna Teatro Fondazione) cerca grafici/creativi per una campagna di comunicazione. Gli interessati devono far riferimento al sito web della Fondazione e inoltrare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 25 agosto.

Ricordiamo che ERT rappresenta il teatro stabile pubblico della regione Emilia-Romagna, attivo su una rete di cinque città (Bologna, Cesena, Modena, Vognola Castelfranco Emilia) e che è entrato da qualche tempo nel novero dei Teatri Nazionali del nostro Paese.