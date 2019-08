Non mancano in queste settimane le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono de Casting aperti per la ricerca di 50 comparse per un importante video musicale. Ci sono inoltre delle selezioni tuttora in corso di danzatori, attori e cantanti per realizzare un interessante spettacolo musicale diretto da Giorgio Verdelli.

Un videoclip musicale

Per realizzare un videoclip di carattere musicale sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di 50 comparse.

Si tratta di un video di un noto cantante italiano da girarsi in quattro località, e cioè Milano, Roma, Napoli e Catania. Sarebbe opportuna la disponibilità di circa 12 comparse per ognuna della quattro città, possibilmente residenti in esse, ma il tutto non è vincolante, in quanto possono prendere parte alle selezioni anche persone che vivono altrove. I candidati devono comunque essere tutti maggiorenni e non superare i 55 anni di età, oltre a non aver tatuaggi in vista e a non aver partecipato di recente come comparse alla realizzazione di altri video musicali.

Gli interessati devono inviare quanto prima quattro fotografie, una delle quali in primo piano, unitamente ai propri dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: fotovideospot2019@ gmail.com.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, e le riprese verranno effettuate nel prossimo mese di settembre.

Lo spettacolo 'Acquarello napoletano'

Per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Acquarello napoletano, diretto dal regista Giorgio Verdelli, sono ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, cantanti, danzatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Tutti i candidati devono possedere una buona presenza scenica e una perfetta pronuncia per quanto concerne la lingua italiana e quella inglese, nonché il dialetto napoletano. Inoltre per i cantanti si richiede una vocalità tenorile e da soprano leggero, con versatilità nell'adattarsi ai seguenti stili musicali: blues, rap, pop, mentre i danzatori devono possedere una adeguata base classica e la capacità di adattamento a differenti stili, oltre, se possibile, a qualche competenza di carattere acrobatico.

Le selezioni si svolgeranno presso il Teatro Marconi di Roma (Viale Marconi 698/E) lunedì 23 settembre per i danzatori (con un call back il giorno seguente) e mercoledì 25 settembre per i cantanti e gli attori. Il debutto è poi previsto presso il Teatro Quirino di Roma nella seconda metà del mese di maggio del prossimo anno, cui seguirà successivamente una importante tournée anche all'estero.

Gli interessati devono inviare entro il 15 settembre la propria candidatura a: casting.acquarellonapoletano@ gmail.com, specificando per cosa si candidano, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale (in cui vanno inseriti anche i propri dati personali e di contatto).

I cantanti sono tenuti ad inoltrare anche la registrazione di un brano cantato.