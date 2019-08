Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei casting, a cura di Klab4 Film, per la realizzazione di una importante produzione cinematografica le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per il progetto residenziale 'Forever Young', a cura di 'La Corte Ospitale', destinato alle compagnie teatrali.

Un film

Per un film le cui riprese verranno effettuate tra settembre e ottobre a Napoli, Klab4 Film seleziona ragazze tatuate di età compresa tra 18 e 30 anni. Dovendo interpretare il ruolo di turiste, le candidate non devono avere tratti di tipo mediterraneo. Non si richiedono precedenti esperienze recitative. Le interessate devono inviare la propria candidatura, inserendo nell'oggetto 'ragazza tatuata', al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4extras@ gmail.com.

Sempre Klab4 Film per il film in questione cerca anche tre camion e un 'Kimico People 125'. Nel caso, i proprietari devono far riferimento a questo indirizzo email: autoemotodiscena@ gmail.com, inserendo in oggetto rispettivamente 'Camion' e 'people 125'. E' consigliabile comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Klab4 Film, al fine di reperire ogni ulteriore dettaglio e informazione.

Progetto 'Forever Young'

La Corte Ospitale, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, propone alle compagnie teatrali under 35 (basta che la maggioranza più uno dei membri abbia una età inferiore a quella indicata) il progetto residenziale Forever Young.

Esso intende dare la possibilità alle giovani compagnie una occasione davvero interessante per lo studio, la ricerca e la creazione di importanti progetti teatrali.

Tra le candidature che verranno inviate verranno poi selezionati cinque progetti di compagnie italiane di livello professionistico, a cui verrà offerta la possibilità di risiedere per un periodo presso gli spazi de La Corte Ospitale, beneficiando innanzitutto di azioni di tutoraggio. Si prevede inoltre un rimborso spese pari a 600 euro a compagnia e un cachet di 1.200 euro per una replica dello spettacolo, assieme ad altri interessanti benefit.

I cinque progetti saranno poi presentati nell'ambito dell'importante manifestazione L'Emilia e una notte 2020, e in tale contesto verrà proclamata la compagnia teatrale vincitrice, che riceverà un premio pari a 8.000 euro. Unitamente a ciò, l'istituzione promotrice si occuperà della distribuzione dello spettacolo premiato per le stagioni teatrali 2020/2021 e 2021/2022.

Gli interessati devono inviare entro il 21 settembre la richiesta di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica: flycorteospitale@ gmail.com o facendo direttamente riferimento al sito web di La Corte Ospitale, al fine di reperire ogni ulteriore indicazione e i moduli da scaricare.