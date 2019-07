Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di personaggi 'ignoti' e concorrenti per il noto programma televisivo dal titolo Soliti Ignoti - Il Ritorno e condotto da Amadeus. Si tratta di un trasmissione ormai conosciuta e di indubbio successo da tempo in onda su RAI Uno. Sono inoltre attualmente ancora aperti i casting per una importante produzione correlata al Teatro della Polvere, con prove da tenersi poi a Roma a ottobre e novembre.

Soliti Ignoti - Il Ritorno

Per la nota trasmissione televisiva in onda su RAI Uno e dal titolo Soliti Ignoti - Il Ritorno, sono tuttora aperti i casting sia per la ricerca di concorrenti che di personaggi 'ignoti'. La nuova edizione del programma, prodotto da Endemolshine Italy e condotto brillantemente da Amadeus, andrà in onda, almeno in linea di massima, dal lunedì al sabato a partire dal prossimom16 settembre 2019 e fino al 3 febbraio 2020, almeno in base a quanto stabilito di recente nell'ambito della presentazione dei palinsesti RAI per la 'nuova stagione'.

La richiesta è orientata innanzitutto verso persone dotate di particolare intuizione e forte spirito di osservazione come concorrenti, ma si cercano anche numerosi soggetti 'sconosciuti', ignoti, dei quali occorre indovinare l'attività professionale o la parentela. Del resto, si tratta di riuscire ad abbinare nel modo giusto otto identità con otto personaggi. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima dati personali e riferimenti di contatto facendo riferimento al sito web della RAI, alla sezione casting.

Consigliamo comunque di visionare anche la relativa pagina ufficiale Facebook del programma televisivo. Ricordiamo che per la trasmissione condotta da Amadeus (Amedeo Umberto Sebastiani), peraltro probabile conduttore del prossimo Festival di Sanremo, almeno secondo varie e accreditate indiscrezioni, è previsto un consistente montepremi.

Teatro della Polvere

Per il Teatro della Polvere, sono ancora aperte le selezioni di attori.

Nello specifico, si cerca un attore tra 40 e 50 anni, intesa come età scenica, con una peculiare conoscenza del settore della caratterizzazione di personaggi di fiabe o della letteratura per l'infanzia di carattere 'piratesco'. Si tratta di un interessante spettacolo le cui prove sono previste nella Capitale tra ottobre e novembre 2019. Gli interessati a proporsi sono tenuti a inoltrare entro il prossimo16 agosto compreso dati personali e di contatto, una fotografia in primo piamo e una a figura intera, il curriculum artistico-professionale e una una breve presentazione (tramite video oppure scritta), a: castingroma.teatrodellapolvere@ gmail.com.