Sono attualmente aperti i casting di attori e attrici per la realizzazione di un video di una casa farmaceutica. Le riprese verranno effettuate prossimamente a Milano. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di hostess, a cura di GiZa Eventi, per Milano Games Week e per un evento che si terrà a Recanati.

Un video aziendale

Per realizzare un video di una casa farmaceutica sono attualmente ancora aperte le selezioni di attori e attrici.

Le riprese verranno poi effettuate a Milano. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un attore di 60 anni e una attrice di 50 anni. In entrambi i casi l'età indicata è da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. I candidati interessati a proporsi devono essere in possesso di rilevanti doti di carattere recitativo e per proporsi sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e tre fotografie, di cui due in primo piano e una a figura intera, un link di showreel o, in alternativa, un link self-tape, al seguente indirizzo di posta elettronica: capua.casting @outlook.it. L'inoltro della candidatura, con tutta la relativa documentazione indicata va effettuato entro e non oltre lunedì 2 settembre.

GiZa Eventi

Sono tuttora aperte le selezioni a cura di GiZa Eventi per la ricerca di hostess immagine, con mansioni di accoglienza e gestione stand, in occasione della Milano Games Week presso il polo fieristico di Milano-Rho il 27, 28 e 29 settembre. L'orario di lavoro sarà in tutti e tre i giorni il seguente: dalle 8:30 alle 19:30, con un'ora di pausa. Le candidate devono essere alte non meno di 1,70 e avere una taglia non superiore alla 42.

Questo l'abbigliamento previsto: jeans skinny di colore blu (senza strappi), scarpe da ginnastica nere o bianche ('neutre'), tshirt (fornita dal cliente). Le interessate devono quanto prima inviare i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum, a: casting @gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Milano Games Week' e specificando altezza, taglia ed età.

Sempre GiZa Eventi cerca poi una hostess per accoglienza per un evento che si svolgerà il prossimo 4 settembre (dalle 8:30 alle 12:30) a Recanati, per l'esattezza in località Sambucheto.

Abbigliamento richiesto per la selezionata: tshirt neutra, shorts di jeans senza strappi, scarpa da ginnastica. Le interessate devono inviare con la massima sollecitudine dati personali, riferimenti di contatto, curriculum professionale e fotografie al seguente indirizzo di posta elettronica: federica @gizaeventi.com, con oggetto 'Volantinaggio Recanati' e specificando anche in questo caso età, taglia e statura.