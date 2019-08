Casting aperti per la ricerca di una attrice per la realizzazione di un video musicale da girare a Milano e di due ballerini e di dance crews per il Tiziana Rivale World Promotional Tour.

Un video musicale

Per realizzare un video musicale le cui riprese verranno effettuate a Milano nella prima metà del mese di settembre, sono in corso i casting per trovare una attrice di età scenica compresa tra 20 e 25 anni.

Le interessate a proporre la propria candidatura, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e ogni ulteriore elemento ritengano utile per una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: giovanni.baracchi3@ gmail.com. Allo stesso indirizzo email è possibile far riferimento anche al fine di ricevere ulteriori informazioni.

Tiziana Rivale World Promotional Tour

Sono aperte le selezioni di ballerini e dance crew per l'importante Tiziana Rivale World Promotional Tour.

Ricordiamo che Tiziana Rivale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1989 con la canzone dal titolo Sarà quel che sarà. Peraltro, da indiscrezioni pare ormai certa la sua presenza alla prossima edizione di Tale e Quale Show, programma in onda su RAI Uno e condotto da Carlo Conti. Tornando ai casting in questione, si cercano innanzitutto due ballerini di bellissima presenza, di statura non inferiore a 1, 80 e con una rilevante dimestichezza con i seguenti stili di danza: hip hop style, free style, urban dance, acrobatic dance.

Per i selezionati oltre alla regolare retribuzione è prevista la copertura integrale delle spese, in relazione alle serate musicali che verranno fissate di settimana in settimana. Inoltre, unitamente al tour, si esibiranno nell'ambito delle ospitate televisive i cui sarà prevista la presenza di Tiziana Rivale. Gli interessati a proporre la propria candidatura sono tenuti ad inviare, entro e non oltre il prossimo 20 settembre, i propri dati personali e di contatto, allegando poi una fotografia, il proprio curriculum artistico-professionale e un link di rimando a un video di una propria esibizione, al seguente indirizzo di posta elettronica: tizianarivaletour@ gmail.com.

Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di dance crews composte da non più di cinque elementi, per le tappe italiane del tour. Anche in questo caso si prevede, unitamente alla regolare retribuzione, la copertura delle spese. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, indicando dati personali e di contatto e allegando link di rimando a video di esibizioni, fotografie della crews e curriculum artistico.