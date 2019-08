Sono attualmente in corso i casting per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, e delle selezioni per uno spettacolo della compagnia Oltredanza.

Ambrosini MediaGroup

Sono aperte le selezioni di figuranti, figuranti speciali e comparse (residenti in Puglia), per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo La luce oltre la gabbia, prodotto da Ambrosini MediaGroup.

Lo short film ha il sostegno di Apulia Film Commission, Confartigianato e BCC di Bari, ed è autorizzato dal Ministero della Giustizia. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo di età compresa tra 30 e 35 anni (comparsa), tre donne di qualsiasi origine e nazionalità e di età compresa tra 20 e 50 anni (comparse), un transgender M t F (figurante speciale), un uomo tra 50 e 70 anni con viso rugoso e capelli bianchi (comparsa), un uomo tra 30 e 50 anni nel ruolo di sacerdote (figurante), un uomo con capelli scuri e occhi marroni tra 25 e 50 anni per il ruolo di detenuto (comparsa), due uomini di età compresa tra 30 e 40 anni nel ruolo di agenti di Polizia (comparse).

Gli interessati devono inviare la candidatura, corredata dei propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e indicazioni concernenti eventuali precedenti esperienze recitative, al seguente indirizzo di posta elettronica: laluceoltrelagabbia@ gmail.com, inserendo nell'oggetto il ruolo per il quale ci si propone.

I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, a Bari il prossimo 27 agosto presso la sede di Confartigianato (Via de Nicolò, 20), dalle ore 10 alle 19, mentre le riprese si svolgeranno poi a breve sempre nel capoluogo pugliese.

Compagnia Oltredanza

Per la realizzazione di una produzione della compagnia Oltredanza, in collaborazione con l'associazione Tolbà, sono in corso le selezioni per la ricerca di un danzatore in possesso di buona preparazione nell'ambito della tecnica contemporanea e della improvvisazione teatrale.

Si richiede inoltre la residenza nell'ambito della regione Basilicata o, quantomeno, con un alloggio disponibile nei pressi di Matera.

Le selezioni si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, a Matera tra il 21 e il 29 agosto, presso l'associazione Asd Oltredanza (Via Pentasuglia, 18), e consisteranno in una lezione di tecnica contemporanea e una improvvisazione. Successivamente, i candidati selezionati prenderanno parte, dal 4 all'11 settembre, a prove e spettacoli.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo, 17 agosto dati personali, riferimenti di contatto, foto, video e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: asdoltredanzamatera@ gmail.com.