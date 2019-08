Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un film da girarsi prossimamente a Pisa. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo Detto Fatto, per la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e news.

Un film

Per un nuovo film, le cui riprese verranno poi effettuate a Pisa tra la fine del prossimo mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre, sono tuttora in corso le selezioni.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso una bambina di 2 anni, la quale non deve avere occhi azzurri e capelli biondi, e due neonati ambosessi di età compresa tra 1 e 3 mesi.

I genitori interessati devono inoltrare la candidatura dei propri figli indicando dati, riferimenti di contatto, anno di nascita e allegando alcune fotografie dei bambini, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ dnartstudio.it. Dopo accurata valutazione di quanto inoltrato, verranno svolti casting su convocazione.

Detto Fatto

Sono ancora aperte le selezioni per la nota trasmissione televisiva dal titolo Detto Fatto e in onda da tempo e con notevole successo su Rai2. A tale proposito, peraltro, sono state fornite ulteriori quanto interessanti indicazioni e news, particolarmente utili per comprendere meglio le richieste degli autori e della redazione del programma.

In particolare, si cercano suocere che ritengano di essere più brave in ambito culinario delle proprie nuore, ma anche nuore desiderose di sfidare le relative suocere ai fornelli.

I 'duelli' in questione vengono poi estesi anche a fratelli, sorelle, cognati, nonché a marito e moglie.

La richiesta di partecipazione al programma è indirizzata anche nei confronti di quanti desiderano perdere i chili accumulati in modo eccessivo sottoponendosi ad un allenamento mirato a cura di esperti nel settore del fitness. Si cercano inoltre soggetti che ritengano di aver bisogno dell'aiuto di un nutrizionista, o di una tricopigmentista, o, ancora, di un osteopata, di un dentista, di un ottico o di un naturopata.

In questo caso sarà possibile beneficiare di un team composto da medici ed esperti a propria disposizione, pronti ad intervenire con preziosi consigli. Lo stesso vale per coloro che vogliono partecipare alla trasmissione per una valutazione riguardante i propri eventuali inestetismi.

Gli interessati alle varie richieste citate possono far riferimento al sito web della Rai, sezione casting, o alla pagina ufficiale Facebook di Rai Casting o, ancora, inviare direttamente la richiesta di partecipazione a: dettofatto@ rai.it, indicando i propri dati personali e riferimenti di contatto.

Il tutto allegando alcune foto oltre, ovviamente, a specificare con cura il motivo per cui si presenta la propria candidatura.