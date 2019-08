Attualmente, la Corte dei Conti e l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura-Avepa hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per il conferimento di 229 unità di personale con il ruolo di amministrativi e specialisti tecnici, da disporre nelle proprie strutture situate sul territorio italiano.

Bandi di concorso a settembre

La Corte dei Conti ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un totale di 159 unità di personale da regolarizzare nell'area III e nella fascia economica F1, da destinare alle necessità funzionali degli uffici centrali e periferici della Giustizia Amministrativa, della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato.

I posti a concorso sono suddivisi come segue:

88 posizioni tramite la Giustizia amministrativa ;

54 collocazioni mediante la Corte dei Conti ;

17 dislocazioni presso l'Avvocatura dello Stato.

Coloro che vengono assunti sono inquadrati con i poteri dei successivi profili professionali:

funzionario amministrativo della Giustizia amministrativa;

collaboratore amministrativo della Corte dei Conti;

funzionario legale dell'Avvocatura dello Stato.

Per quanto concerne i titoli universitari richiesti sono i corrispettivi:

Laurea di 1° livello in base alla classificazione di cui al d.m. n. 270 del 2004

scienze dei servizi giuridici L-14:

scienze politiche L-16;

scienze dell'economia e della gestione aziendale L-18;

scienze economiche L-33;

scienze dell'amministrazione L-36.

Laurea magistrale di cui al d.m. n. 270 del 2004

giurisprudenza LMG/01;

scienze dell'economia LM-56;

scienze economico-aziendali LM-77;

scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63;

relazioni internazionali LM-52;

scienze della politica LM.62.

Tale bando di concorso prevede un contributo spese di 10,00 euro.

Mentre, per quanto riguarda la domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 24:00 di lunedì 2 settembre 2019. Tuttavia, per visionare in maniera dettagliata il suddetto procedimento di selezione contattare previa registrazione il sito internet istituzionale della ''Corte dei Conti'' all'indirizzo: https:// concorsionline.corteconti.it e procedere a seconda del sistema indicato.

Posizioni aperte

Avepa-Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha bandito un bando di concorso pubblico, per esami, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato full time di 70 profili con l'incarico di specialista tecnico ad indirizzo agroforestale di categoria D e posizione retributiva D1, di cui 21 posti sono rivolti ai militari volontari congedati senza demerito.

I posti a concorso riguardano:

37 impieghi al piano triennale delle esigenze di personale 2019-2021 dell' Avepa ;

33 ubicazioni al piano triennale delle necessità di personale 2018-2020 della Regione del Veneto.

Per aderire al sopraindicato procedimento selettivo è opportuno che i candidati siano possessori dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze della produzione animale, scienze ambientali, scienze naturali o simili.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inoltrata unicamente in base alla prassi telematica vedibile sulla pagina web ufficiale ''Avepa-Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura > Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso'' all'indirizzo: https:// www.

avepa.it/bandi-concorso entro le ore 13:00 di lunedì 2 settembre 2019.