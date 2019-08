Attualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricercano ulteriori risorse diplomate e laureate con il ruolo di tecnico esperto, geometra, ingegnere e architetto, da assegnare presso le aree di lavoro posizionate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad agosto

Il Mit ha pubblicato per conto del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna sei avvisi di interpello per il conferimento di 5 impieghi con il ruolo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da attuare mediante l'Arma dei Carabinieri negli stabili di via Bardiniana sna Grotte di Castro, di via Domenico Parasacchi, di via dell'Oceano Indiano n.

47, di via della Stazione di Cesano n. 831, di via Pietro Da Cortona n. 5 per lavori di ristrutturazione e una posizione per realizzare la progettazione esecutiva presso la Caserma VV.F dei Vigili del Fuoco di Anzio in provincia di Roma (Lazio). I suddetti procedimenti selettivi richiedono i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in ingegneria e/o architettura;

tecnico esperto abilitato alla professione di geometra e/o ingegnere e/o architetto, iscritto al corrispettivo albo professionale.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 23:59 di domenica 11 e venerdì 16 agosto 2019.

Per acquisire maggiori informazioni consultare il portale online ufficiale del ''MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' seguendo il percorso > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Concorsi attivi.

Altre ricerche in corso

Le Fs assumono 6 figure qualificate con la carica di certificatori STA interoperabilità da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da inserire presso le unità organizzative materiale rotabile, ECM e laboratori di Italcertifer S.p.A.

di Firenze (Toscana). Per accedere a tali procedure di selezione è opportuno possedere i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

diploma tecnico con almeno tre anni di esperienza nell'ambito del materiale rotabile ferroviario;

laurea triennale in ingegneria con almeno due anni di esperienza nel campo del materiale rotabile ferroviario;

laurea magistrale in ingegneria con almeno sei mesi di esperienza nel reparto del materiale rotabile ferroviario;

diviene un plus l'avere una certa competenza nella sfera tecnica del materiale rotabile e/o capacità nel settore della certificazione ferroviaria;

preparazione basilare dell'architettura connessa agli apparati di certificazione della sicurezza ferroviaria in base alle norme italiane ed europee;

direttive e tecniche di analisi dell'andamento mobile dei rotabili e/o dell'impianto frenante e/o dei principi della lotta al fuoco dei veicoli;

consapevolezza delle regolamentazioni dei criteri di conduzione competenze e manutenzione del personale responsabile della manutenzione;

padronanza della lingua inglese minimo di livello medio superiore B2;

eccellente comprensione dei sistemi office.

Le domande di partecipazione devono pervenire direttamente sul sito web ufficiale delle ''FS-Ferrovie dello Stato Italiane'' seguendo il percorso > Lavora con noi-FS Italiane > Campagne di ricerca entro domenica 18 agosto 2019.