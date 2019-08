Attualmente, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto e per il conferimento di una borsa di studio presso il dipartimento di ambiente e salute.

Bando di concorso ad agosto

L'Iss ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche da avvalersi tramite il dipartimento di ambiente e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, nel settore della questione ''modelli per l'integrazione di dati e informazioni sulla contaminazione delle differenti matrici ambientali come aria, acqua, suolo, catena alimentare con lo scopo di valutare l'esposizione per analisi ambiente-salute.

La somma totale della borsa di studio ammonta a 20.000,00 euro lordi annui, per la durata di un anno. Per aderire alla selezione è opportuno essere in possesso di una delle corrispettive lauree magistrali e requisiti:

biologia LM06;

medicina e chirurgia LM41;

ingegneria chimica LM22;

ingegneria per l'ambiente e il territorio LM35;

scienze della natura LM60;

scienze statistiche LM82;

idoneità fisica al lavoro di borsista;

età non superiore ai 30 anni.

La domanda di partecipazione deve essere compilata su carta semplice in base allo schema allegato (allegato 1) e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

all'indirizzo: Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo.centrale @ pec.iss.it entro lunedì 26 agosto 2019. Per altre indicazioni contattare il sito online ''Iss-Istituto Superiore di Sanità > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso''.

Ulteriori posizioni aperte a settembre

La direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ha bandito un avviso pubblico, per la selezione di 17 esperti per l'attuazione del progetto ''Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell'ICT'' (CUP J51H16000170007) finanziato nel campo del PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020.

I candidati per concorrere al suddetto concorso devono possedere le corrispondenti lauree magistrali-specialistiche o di vecchio ordinamento:

ingegneria;

statistica;

matematica;

economia;

giurisprudenza;

scienze politiche;

medicina;

informatica.

Si precisa che gli esperti vengono scelti tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza di iscrizione all'albo Agenas entro il termine di venerdì 6 settembre 2019 e che risultano iscritti al medesimo albo.

La domanda di ammissione può essere esibita a partire da venerdì 9 agosto 2019 a venerdì 6 settembre 2019 alle ore 18:00. Per reperire maggiori dettagli è necessario consultare il portale web ''Ministero della Salute > Concorsi''.