Casting in corso, a cura di Klab4 Film, per uno spot, un film e altro ancora, e selezioni ancora aperte per partecipare ad importanti programmi televisivi di Magnolia. Nuove opportunità lavorative, pertanto, nel mondo dello spettacolo.

Klab4 Film

Sono in corso varie selezioni a cura di Klab4 Film. Innanzitutto, per la realizzazione di un interessante spot di carattere pubblicitario le cui riprese verranno poi effettuate a Capri verso la metà del prossimo mese di settembre, si cercano alcune coppie di anziani di età compresa tra 75 e 95 anni.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie (il tutto ovviamente come coppia) al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4extras@gmail.com, inserendo nell'oggetto: 'Spot Capri'. Invece, per la realizzazione di un importante film da girare a Napoli nei prossimi mesi si cerca innanzitutto un uomo di età compresa tra 45 e 55 anni, con taglia tra 48 e 50, che abbia una certa dimestichezza con le moto, in particolare in grado di guidare una Yamaha XT600.

Per lo stesso film la richiesta è indirizzata anche nei confronti di un giovane tra 18 e 22 anni, con capelli biondi e che riesca a guidare un motorino. Per inoltrare la propria candidatura è necessario far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, inserendo però nell'oggetto 'Controfigura'. Klab4 cerca poi, nell'ambito della realizzazione di un film, un Piaggio Liberty 125 di colore bianco e una Honda SH (non di colore grigio).

In questo caso i proprietari devono inviare foto del mezzo e riferimenti di contatto a: autoemotodiscena@gmail.com, indicando nell'oggetto della mail rispettivamente 'liberty 124' e 'sh125'. Infine, per un documentario da girare a Napoli l'1 di settembre si cerca un cane molosso dell'Epiro. Tenuto conto della rarità di questa tipologia, si accettano candidature anche per molossoidi in genere, come ad esempio mastini napoletani.

Il proprietario del cane selezionato verrà poi regolarmente retribuito. Nel caso, occorre inviare due fotografie dell'animale e dati personali e di contatto del proprietario, al seguente indirizzo di posta elettronica: comparsecinema@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Cane'. Si precisa che deve trattarsi di un cane adulto e che non è indispensabile che sia addestrato.

Magnolia TV

Sono ancora aperti i casting per alcuni programmi TV legati alla casa di produzione televisiva Magnolia.

Tra questi Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie, condotto da Lodovica Comello, ma anche Cortesie per gli ospiti, sia nella versione tradizionale che in quella Bed & Breakfast, per Cuochi e Fiamme e Guess My Age. Gli interessati devono fare riferimento al sito di Magnolia, alla sezione casting, dove possono reperire ogni necessaria indicazione.