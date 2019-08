La Banca d'Italia cerca personale laureato per la copertura di 55 posti in vari profili professionali, a tempo indeterminato. Il bando di concorso pubblico è presente sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 27 agosto.

Requisiti specifici e generali

Le figure ricercate sono le seguenti: 30 esperti che verranno destinati all'attività di vigilanza sul sistema bancario, risoluzione e gestione delle crisi e attività di prevenzione del riciclaggio; 5 esperti che verranno collocati alle attività connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l'attuazione della politica monetaria; 10 esperti nelle discipline statistiche e 10 esperti nelle discipline giuridiche.

I requisiti specifici e generali da possedere per poter effettuare la domanda di partecipazione al concorso sono:

Titolo di Laurea magistrale, specialistica o Diploma di laurea conseguito con un punteggio minimo di 105/110 in una delle seguenti discipline: giurisprudenza; scienze economico-aziendali; finanza; statistica economica, finanziaria e attuariale; ingegneria gestionale; matematica; fisica; scienze dell'economia; scienze statistiche o altra laurea considerata equipollente

Essere maggiorenne

Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Ue

Idoneità fisica al lavoro

Godimento dei diritti civili e politici

Non avere assunto comportamenti incompatibili con la funzione da svolgere nell'Istituto

Svolgimento delle prove d'esame

È previsto un test preselettivo finalizzato alla verifica delle conoscenze generali delle materie della prova scritta e della lingua inglese.

I candidati otterranno un punteggio in base al superamento del test ed entreranno a far parte di una graduatoria che permetterà, o meno, l'accesso alle prove successive.

Le due prove ulteriori, una scritta e una orale, avranno luogo a Roma. Nella prima prova è previsto lo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie d'esame e un elaborato in lingua inglese. La prova orale, invece, consisterà in un colloquio interdisciplinare e in una conversazione in lingua inglese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Nelle prove potranno essere presi in discussione anche casi pratici per accertare le competenze del candidato.

Nel bando presente sulla Gazzetta Ufficiale sono riportate tutte le materie d'esame.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine di scadenza, le ore 16.00 del 27 settembre. La procedura di candidatura deve essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale della Banca d'Italia.

A causa di un probabile sovraffollamento del sito in prossimità della scadenza, è consigliato presentare la domanda con qualche giorno o ora di anticipo.