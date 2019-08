L'Arpa-Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente e la Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam hanno promulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di 1519 posti con il ruolo di collaboratore tecnico professionale e di personale non dirigenziale, da dislocare presso le sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a settembre

L'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente-Arpa della Basilicata ha bandito cinque Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato full time di 5 posizioni con il compito di collaboratori tecnici professionali di categoria D, da accogliere nell'area lavorativa di Potenza.

I concorrenti per aderire ai suddetti bandi devono possedere i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

Per ingegnere da collocare all'ufficio grandi rischi industriale

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in ingegneria civile, edile, edile-architettura, industriale, meccanica, per l'ambiente e il territorio, chimica;

laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, industriale, scienze dell'architettura;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale;

buona padronanza della lingua italiana.

Per ingegnere da assegnare all'ufficio Aria

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio, civile, elettrica, elettronica, industriale;

laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, industriale;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale;

discreta comprensione della lingua italiana.

Per biologo da disporre all'ufficio laboratorio microbiologico

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in scienze biologiche;

laurea triennale in scienze biologiche, scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

iscrizione all'albo professionale dei biologi;

fluente conoscenza della lingua italiana.

Per ingegnere o fisico da situare all'ufficio I.E.A.

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in ingegneria civile, elettrica, elettronica, industriale, ambiente e il territorio, fisica;

laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, industriale, scienze e tecnologie fisiche, scienze matematiche;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale;

adeguata padronanza della lingua italiana.

Per ingegnere o architetto da dislocare all'ufficio provveditorato economato e ufficio tecnico

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in ingegneria civile, edile, edile-architettura, architettura;

laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, industriale, scienze dell'architettura;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale;

buona comprensione della lingua italiana.

Le domande di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae devono giungere a seconda dell'allegato modello A e indirizzate al: Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata in Via della Fisica n.

18/C, 85100 Potenza entro lunedì 9 settembre 2019. Per reperire maggiori delucidazioni collegarsi direttamente sulla pagina ufficiale di ''Arpab.it'' al link: www. arpab.it seguendo il percorso > bandi di concorso > anno 2019.

Posizioni aperte ad ottobre

La Commissione per l'Attuazione del Progetto Ripam ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da regolarizzare negli incarichi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Mlps, dell'Ispettorato nazionale del lavoro-Inl e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-Inail.

I posti a concorso sono così suddivisi:

Codice CU/ISPL

691 Ispettore del lavoro, area III-F1, da inquadrare nei ruoli dell'Inl, di cui 64 rivolti al personale interno di ruolo.

Codice CU/GIUL

131 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, area III-F1, da regolarizzare nei ruoli dell' Inl , di cui 13 destinati al personale interno di ruolo;

635 funzionari profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da assumere nei ruoli dell’ Inail , di cui 127 riservati al personale interno di ruolo;

57 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, area III-F1, da inserire nei ruoli del Mlps, di cui 6 indirizzati al personale interno di ruolo.

Per aderire al suddetto bando di concorso è opportuno essere in possesso di una delle seguenti lauree (L), diplomi di laurea (DL), lauree specialistiche (LS), lauree magistrali (LM) e requisiti:

giurisprudenza;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;

scienze dei servizi giuridici;

scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

scienze politiche e delle relazioni internazionali;

cittadinanza italiana o europea;

nessun limite di età;

essere maggiorenni;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica;

non aver riportato condanne penali.

La selezione stabilisce una prova preselettiva, un test scritto e un esame orale.

La domanda di ammissione deve pervenire solo telematicamente mediante la piattaforma Step One 2019, stilando il modulo messo a disposizione al successivo link: https:// www. ripam.cloud/ entro le ore 23:59:59 di venerdì 11 ottobre 2019. È possibile visionare il tutto connettendosi sulla ''GU n.68 del 27-08-2019'' o sulla pagina ufficiale ''Riqualificazione PA'' al link: riqualificazione.formez .it.