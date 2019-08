Con scadenza fissata al 23 settembre sono ancora attivi differenti Concorsi Pubblici che riguardano il ruolo di bibliotecario, educatore e istruttore asilo nido. I bandi sono stati emanati dal Comune di Gorgonzola (educatore asilo nido), dal Comune di Lecco (istruttore direttivo educatore asilo nido) e dal Comune di Treviso (dirigente del settore biblioteche).

Selezione pubblica dirigente del settore biblioteche, musei e turismo

Il Comune di Treviso ha emanato una selezione pubblica per l'assunzione di un dirigente del settore biblioteche, musei e turismo.

Coloro che intendono inoltrare la propria candidatura devono aver conseguito un diploma di laurea (vecchio ordinamento), della durata di quattro, cinque o sei anni, oppure essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento), e aver maturato una pregressa esperienza professionale, come specificatamente indicata nel bando di selezione.

Domanda di ammissione

L'istanza di ammissione, deve essere inviata mediante procedura telematica, nel sito istituzionale del Comune di Treviso entro il giorno 23 settembre.

È possibile reperire il bando integrale, visitando il sito internet comune.treviso.it

Bando educatore asilo nido

Il Comune di Gorgonzola, in provincia di Milano, ha indetto un bando per l'assunzione con rapporto a tempo determinato, nel ruolo di educatore/educatrice asilo nido. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono aver acquisito uno dei seguenti titoli di studio:

Pedagogia;

Scienze dell’educazione o Scienze della formazione;

Psicologia, Sociologia;

Servizio sociale;

Diploma universitario di educatore professionale.

Scadenza e presentazione domanda

La domanda deve essere consegnata entro il prossimo 23 settembre, con una delle seguenti modalità: spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente allo Sportello Polifunzionale del comune oppure a mezzo posta elettronica certificata. Il testo integrale del concorso è affisso nel sito di suddetto comune.

Concorso per istruttore direttivo asilo nido

Il Comune di Lecco ha emesso un concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo di asilo nido, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario:

Diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione o scienze della formazione primaria;

Oppure, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (durata quinquennale) in psicologia o scienze pedagogiche;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

I soggetti interessati devono inviare la domanda di ammissione al Comune di Lecco entro lunedì 23 settembre 2019, secondo uno dei seguenti modi: PEC, per mezzo di raccomandata o depositata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di concorso di € 10,00. Il testo completo del bando è consultabile, nel portale del Comune di Lecco alla sezione 'concorsi'.