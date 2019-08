Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data martedì 27 agosto 2019 un avviso al fine di assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato personale disabile, per la copertura dei posti vacanti disponibili negli uffici giudiziari dei distretti di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Sassari e Taranto.

Posizioni Aperte

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III-Concorsi e Inquadramenti ha proclamato un avviso inerente all'inserimento di 97 profili disabili con l'incarico di ausiliario, area I, fascia retributiva F1, mediante il servizio di collocamento obbligatorio, con l'obiettivo di garantire il rispetto della quota d'obbligo decretata dalla legge recante ''Norme per il diritto al lavoro dei disabili'' tramite richiesta numerica di avviamento ai servizi di pertinenza delle amministrazioni provinciali.

I requisiti di accesso necessari per aderire a tale procedura di selezione sono i seguenti:

aver concluso la scuola dell'obbligo (diploma di istruzione secondaria di I grado);

avere la cittadinanza italiana o europea;

possedere doti etiche e un comportamento impeccabile;

diritto elettorale attivo;

non essere mai stato allontanato da una pubblica amministrazione;

detenere l'idoneità fisica all'attività.

Il suddetto procedimento selettivo prevede una prova d'idoneità che consiste in un colloquio e in un test pratico della durata di circa 20 minuti al fine di valutare l'idoneità del partecipante al ruolo di ausiliario in grado di attuare semplici servizi, saper utilizzare gli applicativi informatici, saper gestire i fascicoli, gli oggetti, i documenti e il materiale librario, fotocopiare e ordinare le copie anche con la procedura digitale, ritirare e consegnare la corrispondenza e ricevere il pubblico.

L'esame pratico verte ad eseguire fotocopie di atti, usufruendo di macchine in dotazione all'amministrazione, nel numero e con la prassi richiesta dalla commissione esaminatrice, nonché il prelievo, il trasporto, la consegna e il risistemare gli incartamenti o ulteriore materiale dell'amministrazione. Il colloquio e la prova si tengono nella Corte di Appello in relazione al territorio di competenza, all'uopo incaricata.

Ulteriori informazioni

Coloro che sono interessati a partecipare al sopraindicato avviso non devono inoltrare alcuna domanda di ammissione direttamente all'Amministrazione Giudiziaria poiché l'avviamento avviene da parte dell'Amministrazione provinciale ovvero dal Servizio collocamento obbligatorio territorialmente di pertinenza. Da precisare che le istanze inviate direttamente all'Amministrazione Giudiziaria vengono logicamente archiviate, senza nessuna considerazione, in quanto esibite a soggetto non idoneo.

Per acquisire maggiori dettagli contattare il portale internet del ''Ministero della Giustizia'' al link: https:// www. giustizia.it seguendo il percorso > trasparenza > bandi di concorso > concorsi, esami, selezioni e assunzioni.