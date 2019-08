Con scadenza fissata al 5 settembre sono ancora attivi vari Concorsi Pubblici per la professione di psicologo, di assistente sociale e di istruttore amministrativo. I bandi sono stati pubblicati dall'Università di Parma (per psicologo), dal Comune di Venezia (per assistente sociale) e dal Comune di Bovolenta (per il ruolo di istruttore amministrativo).

Pubblica selezione per psicologo

L'Università degli Studi di Parma ha emanato una pubblica selezione per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, di cui uno presso il settore '11/ E3 Psicologia Sociale del lavoro e delle Organizzazioni'.

I candidati devono essere in possesso di:

Dottorato di ricerca o titolo afferente;

Oppure, Diploma di scuola di specializzazione;

Oppure, aver usufruito di contratti o assegni di ricerca.

Invio della domanda

La domanda deve essere inviata, entro il prossimo 5 settembre tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata. Il testo completo della pubblica selezione è reperibile visitando il link: unipr.it/node/26211.

Bando per 14 assistenti sociali

Il Comune di Venezia ha emesso un bando pubblico per la copertura a tempo determinato di 14 posti, nel ruolo di assistente sociale, per la durata di 14 mesi. Gli aspiranti possono partecipare alla selezione, se in possesso di un titolo di studio inerente alla professione di assistente sociale, con relativa iscrizione all'albo professionale nella sezione A o B.

Domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere presentata tramite procedura online, accedendo al sito: comune.venezia.it, sezione 'concorsi e consulenze - bandi di concorso', entro il termine perentorio del 5 settembre. Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione dell'intero bando completo, nel portale istituzionale del Comune di Venezia.

Concorso per istruttore amministrativo

Il Comune di Bovolenta, in provincia di Padova, ha indetto un concorso per l'assunzione di un posto di istruttore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito un: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e possesso della patente di guida di categoria B. Inoltre è richiesta la capacità di utilizzo di applicazioni informatiche più diffuse.

Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione al concorso, deve essere indirizzata al Comune di Bovolenta, secondo una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune; spedita a mezzo raccomandata, oppure inviata mediante e-mail certificata del candidato. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 10,00. Ricordiamo che il termine ultimo per l'inoltro dell'istanza è fissata, al prossimo 5 settembre.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell'ente: comune.bovolenta.pd.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.