Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una battuta d’arresto nella relazione tra due dei protagonisti. Nell’episodio che andrà in onda mercoledì 4 marzo alle 16:10 su Rai 1, Cesare si scaglierà contro Irene, urlandole contro dopo aver scoperto il patto segreto tra la sua fidanzata e zia Sandra. Nel frattempo, Roberto e Marcello avranno opinioni divergenti sulla proposta di Valeria Craveri, mentre Enrico inizierà a sospettare che i bambini si siano ammalati a causa di un avvelenamento provocato dal contatto con un terreno o con acqua contaminata.

Cesare legge la lettera che Sandra ha scritto a Irene

Rebecca finirà per mettere il becco in una questione che non la riguarda e che finirà per incrinare il rapporto tra suo fratello e la fidanzata. Sarà infatti la giovane Brugnoli a scoprire l’accordo che Sandra, la zia di Irene, ha stretto con la nipote: Irene erediterà tutti i suoi beni a condizione che sposi un uomo che la ami davvero. Un dettaglio tutt’altro che irrilevante, considerando che la capo commessa si è da poco fidanzata ufficialmente con il brillante avvocato, che le ha persino regalato un anello per dimostrarle la serietà delle sue intenzioni. L’idillio, però, si spezzerà quando Rebecca troverà la lettera che Sandra ha scritto a Irene e deciderà di rivelare tutto a Cesare.

Non si limiterà a parlarne con suo fratello: gli consegnerà anche la prova concreta, ossia la missiva in cui è scritto nero su bianco ciò che la zia pretende e il testamento in cui Sandra ha messo chiaramente per iscritto le sue volontà.

Cesare si infuria con Irene

Nel frattempo, Cesare avrà tra le mani la lettera di Sandra e non potrà fare altro che rimanere profondamente deluso dal segreto e dalla mancanza di trasparenza di Irene, che non gli ha mai rivelato le volontà della zia. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore rivelano che Cesare si presenterà da Irene urlandole tutta la sua frustrazione per non essere stato messo al corrente della situazione. Intanto, al centro dell’episodio continueranno a esserci anche le vicende dei piccoli protagonisti che si sono ammalati: prima Anita, poi Michelino e, a seguire, altri bambini ospiti della casa famiglia.

Enrico inizierà a sospettare che la misteriosa malattia sia dovuta a un avvelenamento provocato dal contatto con un terreno o con acqua contaminata. Per quanto riguarda invece la vita in negozio, emergeranno opinioni contrastanti sulla proposta di Valeria Craveri di vendere la sua linea di lingerie. Roberto sarà favorevole, mentre Marcello avrà qualche perplessità. Le Veneri, al contrario, si mostreranno entusiaste per la modernità dei capi dell’imprenditrice. Infine, Concetta accetterà la proposta di Marcello, anche se non potrà evitare un po’ di ansia per il discorso che dovrà tenere in pubblico.