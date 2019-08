La casa di produzione Endemol Shine Italy propone casting per due ben noti programmi di Rai 1, e cioè La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Nel primo caso si cercano persone con la passione per la cucina, nel secondo le cosiddette 'identità nascoste'. Inoltre, sempre Endemol seleziona giovani professionisti e studenti, in collaborazione con l'Università Cattolica, per un importante concorso.

Casting per programmi tv

Sono tuttora in corso alcuni casting per programmi televisivi collegati alla casa di produzione Endemol Shine Italy. Tra questi, segnaliamo quelli per due trasmissioni in onda su Rai 1 come La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti -Il Ritorno. Nel primo caso, quanti desiderano candidarsi devono farlo direttamente tramite il seguente numero telefonico: 02/89919903. Invece, per quanto concerne il secondo programma indicato, va specificato il fatto che la richiesta è attualmente indirizzata verso le cosiddette identità nascoste, e cioè a soggetti che svolgono attività insolite o 'strane', o persone con talenti originali.

Gli interessati in questione devono inviare la candidatura corredata di dati personali e di contatto a: solitiignoti-ilritorno @endemolshine.it, allegando o un breve video di non oltre un minuto se ci si propone per un talento particolare o due fotografie (in primo piano e a figura intera) aggiungendo informazioni circa l'attività svolta se ci si presenta per un lavoro insolito.

Un concorso particolare

Endemol Shine Italy propone inoltre un originale concorso in stretta collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per l'esattezza con la sua struttura istituzionale ConLab.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

L'iniziativa si rivolge verso giovani professionisti e studenti negli ambiti della ideazione e della scrittura di prodotti cosiddetti 'scripted' di carattere innovativo e che sono poi destinati ai broadcaster tradizionali e alle nuove realtà dell'ambito audivisivo. Questo al fine di definire adeguatamente una figura professionale di cui ormai si parla di frequente ma che necessita di precisazioni e cioè quella degli storyteller, narratori e ideatori per l'audiovisivo.

Quanti supereranno le selezioni prenderanno parte ad un corso di tipo intensivo (dal 30 settembre all'11 ottobre) per approfondire la componente creativa, produttiva e distributiva dei prodotti scripted. Una giuria di esperti valuterà il tutto con cura e il 'pitch' che risulterà vincitore di queste ulteriori selezioni verrà poi sviluppato in un promo da Endemol Shine Italy. Gli interessati possono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione (alla indicazione 'Black Mirror') o direttamente al sito dell'Università Cattolica o, ancora, inviare una email a: conlab @unicatt.it.