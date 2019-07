Selezioni in corso per uno spot pubblicitario tutto incentrato sul mondo del calcio. Le riprese verranno poi effettuate a Milano. Sono, inoltre, ancora aperti i casting per Extramile e Genitori Figli, due programmi televisivi di Endemol Shine Italy dedicati ai rapporti sia di coppia che a quelli tra genitori, anche separati, e figli.

Uno spot pubblicitario

Sono attualmente ancora aperte le selezioni per realizzare uno spot di carattere pubblicitario correlato al mondo del calcio.

Le riprese verranno effettuate a Milano tra l'1 e il 3 di agosto. La richiesta in questione è indirizzata verso attori e attrici dall'accento toscano, tifosi di calcio e abbonati a Sky. Tutti i candidati devono essere maggiorenni. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare i propri dati personali e di contatto unitamente a un video/provino di presentazione in cui parlano dell'ultimo campionato di calcio ed, in particolare, citando momenti belli e brutti ma anche episodi divertenti al seguente indirizzo di posta elettronica: castingar2018@gmail.com.

L'inoltro della documentazione va effettuato entro le ore 24 di lunedì 29 luglio. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al gruppo Facebook di Toscana Film Commission.

Alcuni programmi tv

Sono tuttora in corso i casting per la realizzazione di alcuni programmi televisivi prodotti da Endemol Shine Italy dedicati ai rapporti tra genitori e figli e indirizzato anche a coppie separate.

A tale proposito, per la trasmissione Genitori Figli, si cercano genitori di figli maggiorenni desiderosi di condividere un'esperienza unica con il proprio figlio o con la propria figlia. Inoltre la produzione cerca anche figli o figlie maggiorenni pronti a mettersi in gioco con uno dei genitori. Per il programma Extramile si cercano invece genitori separati disponibili a mettersi alla prova insieme al fine di offrire un futuro migliore ai propri figli.

Gli interessati a prendere parte a uno dei due programmi devono far riferimento direttamente ala sezione casting dell sito web di Endemol Shine Italy (entro breve tempo in quanto le selezioni non resteranno aperte ancora a lungo) cliccando sul titolo della trasmissione per la quale intendono proporsi. In entrambi i casi è poi necessario compilare il modulo specifico di registrazione inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica e scegliendo una password, il tutto al fine di consentire ai candidati di comunicare con la redazione e di ricevere messaggi da essa.

Il processo di registrazione, sia per Extramile che per Genitori Figli, prevede innanzitutto la necessità di rispondere a domande generali e a domande personali. Infine occorre provvedere al caricamento di foto e video.