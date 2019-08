Selezioni attualmente aperte per realizzare un importante cortometraggio diretto da Adelmo Togliani e prodotto dalla Santa Polsa Film: si cercano vari ruoli e le riprese verranno effettuate prossimamente nell'ambito della Calabria, tra la fine del mese di settembre e gli inizi di quello di ottobre. Sono inoltre tuttora in corso i casting per il programma televisivo dal titolo Cafè Cabaret per la ricerca di comici.

Casting per il corto metraggio Nèo Kosmo

Per la realizzazione dell'interessante cortometraggio dal titolo Nèo Kosmo, diretto dal regista Adelmo Togliani e prodotto dalla Santa Polsa Film, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate dal 30 settembre al 5 ottobre. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso i seguenti ruoli: Tea, una donna di età compresa tra 35 e 40 anni, con struttura fisica snella e asciutta, di bella presenza, alquanto curata e dall'atteggiamento deciso e forte; Alex, di età scenica intorno ai 16 anni ma in realtà un attore maggiorenne che dimostra meno anni, magro e piuttosto alto; Sara, una ragazza di 17 anni a livello di età scenica ma in realtà maggiorenne, con buone abilità nell'ambito del ballo e dal fisico asciutto; Figlio piccolo, ovvero un bambino o una bambina tra 6 e 10 mesi, dai capelli biondi, che ancora non cammini ma "gattoni".

Tutti i candidati devono risiedere in Puglia. Gli interessati (nel caso di minorenni sono da intendersi i genitori o chi ne fa le veci), devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: neokosmo.movie @ gmail.com. I casting si svolgeranno poi su convocazione. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web di Apulia Film Commission, alla sezione "casting".

Selezioni per Cafè Cabaret

Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di comici da inserire nel cast del programma televisivo dal titolo Cafè Cabaret. I casting sono predisposti da Pop Art Adv e da Cafe Cabaret e le prossime selezioni si svolgeranno ad Afragola martedì 10 settembre presso il Teatro Gelsomino, dalle ore 15 alle 19. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: cafecabaretlab @ gmail.com, inserendo dati personali, riferimenti di contatto, fotografie, informazioni concernenti le precedenti esperienze nel settore.

Quanti desiderano avere ulteriori indicazioni e dettagli, sia in relazione al programma televisivo che in rapporto ai relativi casting, possono far riferimento a questo numero di telefono: 392/6049732.