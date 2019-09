L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Società di ricerca e selezione di personale qualificato CarusiHR & Co S.r.L. e la Cooperativa Sociale Onlus Pepita, hanno emanato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili laureati in qualità di funzionario, educatore professionale e psicologo, da dislocare nelle proprie strutture disposte sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona (Marche) ha istituito un avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato di personale con l'incarico di funzionario responsabile addetto alla divisione demanio-imprese e lavoro portuale.

I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea specialistica, magistrale, di vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;

competenza nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche;

padronanza della lingua inglese;

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica all'impiego;

non aver riportato condanne penali o carichi pendenti;

non essere mai stati destituiti da una pubblica amministrazione;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di ammissione deve giungere in carta semplice e indirizzata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, direzione affari generali, anticorruzione e trasparenza, personale, Molo S.

Maria, Porto 60121 Ancona, specificando all'esterno della busta chiusa il mittente e la dicitura ''Selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato Funzionario Responsabile Demanio'' entro le ore 13:00 di venerdì 25 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori informazioni interpellare la direzione AA.GG. anticorruzione e trasparenza, personale dell'AdSP alla casella email: bugio @ porto.ancona.it.

Il testo completo di tale bando è accessibile al link: www. porto.ancona.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso.

La CarusiHR & Co assume soggetti laureati con competenze, laureati con esperienza più limitata o personale neolaureato, da collocare nella sede lavorativa di Bussolengo in provincia di Verona (Veneto) come recruitment specialist. I requisiti richiesti sono i corrispondenti:

preparazione nella psicologia del lavoro riguardante la selezione;

capacità nella psicologia clinica per gestire i colloqui selettivi e individuare i disturbi di personalità, dell'umore, psicotici, dissociativi, collegati al neurosviluppo.

Il tempo a disposizione per effettuare la domanda di adesione è sino a mercoledì 23 ottobre 2019.

Per valutare in maniera dettagliata la suddetta opportunità lavorativa collegarsi al link: https:// www. helplavoro.it/offerta-di-lavoro-in-provincia-di-verona-cercasi-recruitment-specialist-carusihr-co-/2508946.2.html?utm_source=careerjet.

Posizioni aperte a ottobre-novembre

Pepita Onlus ricerca a tempo determinato figure in funzione di educatore professionale-psicologo da disporre negli oratori di Milano e nei comuni della provincia di Milano (Lombardia).

Per aderire alla sopracitata selezione è necessario possedere i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione e affini;

esperienza maturata con gli adolescenti e i volontari.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 31 ottobre 2019.

La cooperativa seleziona a tempo determinato risorse con il ruolo di educatore professionale-psicologo in oratorio, da inserire nella sede di Erba (Lombardia) in possesso delle consecutive qualifiche professionali:

laurea in scienze dell'educazione e affini;

esperienza maturata con gli adolescenti.

La domanda di assunzione deve pervenire entro mercoledì 20 novembre 2019.

Per visionare al meglio tali offerte di lavoro connettersi al link: https:// www. coopmatch. it/default.asp?idco=25A02A2016C15:20:22VYKZQ54UJ5HR3N2&idcx=2016-02-25T15:25:19.850#.