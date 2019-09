Sono attualmente aperte le selezioni di concorrenti (solisti e gruppi musicali) sia per Sanremo Giovani che per Sanremo Rock, due importanti iniziative nell'ambito musicale e del più vasto mondo dello spettacolo.

Sanremo Giovani

Sono partite le selezioni per Sanremo Giovani. A tale proposito, le case discografiche interessate a partecipare con propri 'talenti' devono inoltrarne la candidatura entro e non oltre le ore 18 del prossimo 16 ottobre, facendo riferimento alla apposita sezione presente sul sito della Rai.

Peraltro, in tale contesto è possibile reperire anche regolamento e guida di partecipazione al concorso canoro per l'edizione 2019, finalizzata alla individuazione degli artisti che parteciperanno alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo Giovani e anche a quella del vincitore (che accederà direttamente al Festival di Sanremo 2020). La fase finale verrà poi trasmessa su Rai Uno, strutturata in due semifinali e in una serata finale.

Le selezioni si svolgeranno a cura di Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, coadiuvato da una prestigiosa commissione musicale composta da esperti in ambito musicale, culturale e della comunicazione multimediale. Gli interessati troveranno comunque ogni ulteriore dettaglio e informazione sul sito della Rai.

Sanremo Rock

Aperti i casting per la nuova edizione di Sanremo Rock, finalizzato al far emergere nuovi gruppi musicali, ma anche a consentire ai giovani talenti solisti e non solo di far conoscere le proprie qualità e attitudini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Festival Sanremo

Possono partecipare artisti che abbiano compiuto 14 anni, in veste di solisti, di duo musicale o di band. Gli interessati devono far riferimento al relativo sito, compilando l'apposito modulo di iscrizione in ordine alla cosiddetta verifica di idoneità 2019/20. La commissione artistica valuterà poi in modo alquanto accurato le candidature presentate, in cui occorre inserire dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi un brano (in mp3, mp4, in ogv o in webm) o un videoclip (in tal caso è necessario segnalare il link al video) e compilando successivamente la parte concernente la normativa vigente in tema di privacy.

Coloro che supereranno questa fase, finalizzata ad una necessaria pre-selezione, potranno poi accedere al festival, nell'ambito del quale saranno scelti poi i concorrenti che parteciperanno alla fase finale della manifestazione. La 'finalissima' si svolgerà sul celebre palco dell'Ariston. Per ogni tipo di informazione e dettaglio rimandiamo comunque al sito di Sanremo Rock, dove è possibile visionare anche il regolamento, innanzitutto per quanto concerne obblighi e diritti dei concorrenti e relativi premi, tutti comunque di altissimo livello (produzioni fonografiche e altro ancora).