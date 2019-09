La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 24-09-2019 ha pubblicato vari bandi di concorso pubblico, per Università, Comune, Unione di Comuni, Azienda Sanitaria Locale e Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di tecnico di laboratorio, coordinatore, istruttore direttivo tecnico, dirigente, ingegnere e architetto, da posizionare presso i propri organismi disposti sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre

L'Università degli Studi di Padova (Veneto) ha attivato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di una posizione in funzione di tecnico di laboratorio specializzato nella simulazione didattica in medicina, di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Per essere ammessi a tale procedimento selettivo è necessario possedere una delle seguenti lauree:

scienze e tecnologie informatiche;

ingegneria dell'informazione, biomedica, telecomunicazioni, elettronica, informatica e automatica, informatica, chimica, civile, edile, sistemi edilizi, automazione, sicurezza, elettrica, energetica e nucleare, gestionale, meccanica, ambiente e territorio, sicurezza informatica, medica, industriale;

tecniche e metodi per la società dell'informazione;

scienze dell'informazione;

scienze della comunicazione;

informatica.

La domanda di ammissione deve pervenire utilizzando la piattaforma Pica accessibile al portale web: https:// pica.cineca.it/unipd/tipologia/pta entro le ore 17:00 di giovedì 24 ottobre 2019.

Per valutare in maniera specifica il suddetto bando contattare la pagina internet ufficiale ''Università degli Studi di Padova'' al link: https:// protocollo.unipd.it/albo/viewer.

Il Comune di San Donato Milanese in provincia di Milano (Lombardia) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato full time di un posto in funzione di coordinatore attività tecniche e progettuali, di categoria D, servizio lavori pubblici, area territorio, ambiente e opere pubbliche.

Per poter concorrere alla suddetta selezione è opportuno essere in possesso di una delle successive lauree:

architettura del paesaggio;

architettura e ingegneria edile;

ingegneria civile;

ingegneria per l'ambiente e il territorio;

scienze della pianificazione territoriale urbanistica, paesaggistica e ambientale;

ingegneria dei sistemi edilizi;

iscrizione all'ordine professionale degli architetti o ingegneri.

La domanda di partecipazione può giungere direttamente o con una A.R.

all'ufficio protocollo del Comune di San Donato Milanese Via Cesare Battisti n. 2, 20097 San Donato Milanese o trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC: protocollo @ cert.comune.sandonatomilanese.mi.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per ottenere maggiori informazioni collegarsi al link: www. comune.sandonatomilanese.mi.it.

L'Unione di Comuni Marca Occidentale-Vedelago in provincia di Treviso (Veneto) ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento a tempo pieno e indeterminato di 2 istruttori direttivi tecnici di categoria D, per i Comuni di Vedelago e Riese Pio X.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura;

padronanza della lingua inglese;

patente di guida di tipo B.

L'istanza deve pervenire personalmente o con una A.R. all'indirizzo: protocollo dell'Unione di Comuni di Marca Occidentale, Via Papa Sarto n. 5, 31050 Vedelago (TV) o con sistema telematico alla casella PEC: pec @ pec.marcaoccidentale.it entro giovedì 24 ottobre 2019.

Ulteriori ricerche in corso

L'ASL Napoli 3 Sud-Torre del Greco (Campania) ha proclamato una mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per l'immissione a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere edile-civile. È possibile trasmettere la propria candidatura previa registrazione direttamente al link: https:// aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it/ entro le ore 24:00 di giovedì 24 ottobre 2019.

La Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico ''Carlo Besta'' di Milano ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale con la carica di dirigente professionale ingegnere o architetto per il servizio prevenzione e protezione in staff alla direzione generale, con i consecutivi titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea in architettura o in ingegneria;

abilitazione all'esercizio professionale di architetto ossia ingegnere;

iscrizione all'albo dell'ordine degli architetti ossia degli ingegneri.

La domanda di assunzione previa registrazione deve avvenire entro le ore 23:59 di giovedì 24 ottobre 2019 mediante il link: https:// istituto-besta.iscrizioneconcorsi.it.