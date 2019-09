Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'assunzione di diverse unità di personale in funzione di architetto, ingegnere, capo di settore, dirigente, consulente, operatore museale e disegnatore meccanico, da inserire nei propri organismi sparsi sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

Il provveditorato interregionale alle OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per necessità di ufficio ha proclamato un interpello rivolto a profili tecnici, per l'assegnazione dell'incarico di collaudo statico, per stabilizzare e restaurare gli stabili A-B-C-D-E-F ed esterni della facoltà di economia università degli studi di L'Aquila. Le figure ricercate e le qualifiche professionali di accesso sono le seguenti:

architetti e ingegneri in possesso dell'abilitazione per il lavoro di collaudo statico;

essere iscritti al corrispettivo albo professionale;

detenere una particolare autorizzazione dalla propria amministrazione di pertinenza.

La domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae deve pervenire entro le ore 23:59 di venerdì 4 ottobre 2019.

Per reperire maggiori informazioni collegarsi sulla pagina web del ''MIT'' al link diretto: http:// trasparenza.mit.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_5363_640_1.html.

Il MEF ha divulgato otto procedimenti selettivi, per il conferimento di varie posizioni dirigenziali di livello non generale in qualità di capo del settore II dei servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.F.i.P.), di dirigente dell'ufficio II e XVI dell'ispettorato generale di Finanza, di dirigente dell'ufficio III dell'ispettorato generale di bilancio, di dirigente dell'ufficio VI dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di dirigente dell'ufficio V e VI della direzione V, di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro del dipartimento del Tesoro.

I requisiti richiesti sono i corrispondenti:

competenze negli applicativi informatici;

conoscenza delle norme e delle procedure riguardanti la tenuta di registri professionali;

eccellente comprensione della lingua inglese;

ottime capacità relazionali;

buona preparazione nelle politiche economiche, monetarie e finanziarie nel settore dell'UE.

La domanda di partecipazione deve giungere esclusivamente con sistema telematico (a seconda del profilo di interesse) agli indirizzi di posta elettronica certificata PEC: istanze.dirigenti.rgs @ mef.gov.it oppure istanze.dirigenti.dag @ mef.gov.it oppure dt.segreteria.direzione5 @ mef.gov.it oppure urdag @ mef.gov.it oppure rgs.ucb.MEF @ mef.gov.it oppure urdag @ tesoro.it entro venerdì 4 e martedì 8 ottobre 2019.

Per visionare le suddette procedure di selezione connettersi sul sito internet del ''MEF'' direttamente al link: http:// www. mef.gov.it/concorsi/2019/concorso_0001.html.

Ulteriori posizioni aperte

L'IPZS ricerca con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time soggetti con il ruolo di operatore museale da disporre all'interno del museo della Zecca di Roma (Lazio) in possesso dei consecutivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in scienze dell'archeologia ossia storia dell'arte;

fluente padronanza della lingua inglese;

saper utilizzare in maniera avanzata il computer;

esperienza maturata in ambiti museali pubblici e privati e nei pertinenti bookshop;

competenza nei servizi di pianificazione e conduzione di convegni, mostre ed eventi didattici e culturali;

buone abilità dei più importanti strumenti e sistemi di catalogazione di beni culturali;

buona capacità della numismatica moderna e contemporanea;

diviene un plus l'aver conseguito il master in gestione dei beni culturali o simili e il saper usare photoshop.

Il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano assume anche risorse con la mansione di disegnatore meccanico CAD da inquadrare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato full time e da collocare tramite la sede di Roma.

In questo caso, i titoli di istruzione e i requisiti di ammissione sono i seguenti:

diploma ad indirizzo meccanico, industriale, geometra;

esperienza maturata in funzione di disegnatore meccanico CAD all'interno di realtà aziendali strutturate;

esperienza nel campo del disegno tecnico meccanico e nello sviluppo progettuale;

eccellenti competenze nel disegno tecnico applicato a macchinari nel ramo industriale, autocad in 2D-3D e macchinari e tecnologie industriali;

conoscenza del PC e della lingua inglese.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere inoltrata unicamente con sistema telematico mediante posta elettronica alla casella: recruiting @ agiliumhr.com entro mercoledì 9 ottobre 2019.

Per maggiori dettagli contattare il portale web del ''IPZS'' al link diretto: https:// www. ipzs.it/ext/offertelavoropubblicate.do.