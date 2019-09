Casting tuttora aperti per lo short film La Forza di Alice, prodotto da Ciak Italy Cinematografica e con un cast di buon livello. Sono, inoltre, in corso le selezioni di mimi e figuranti per un importante spettacolo teatrale che andrà poi in scena al Teatro Nazionale di Roma.

La Forza di Alice

Sono in corso le selezioni per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La Forza di Alice, co-diretto da Michele Li Volsi e Marcello Randazzo che, oltre ai registi, sono anche due degli interpreti principali dello short film con gli attori Karolyne Darosa, Maria Luce Pittaris e Milena Bianca Gori.

Il cortometraggio verrà prodotto dalla Ciak Italiy Cinematografica in sinergia con Impronte Associazione Culturale ed avrà poi una notevole diffusione anche nell'ambito dei vari festival cinematografici. Le riprese saranno effettuate prossimamente in provincia di Trapani, per l'esattezza a Valderice. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso le seguenti figure: donne in stato interessante, neonati tra 2 e 9 mesi, ambosessi di età compresa tra 7 e 80 anni.

I casting si svolgeranno domenica 8 settembre a Valderice (Trapani) presso la Sala Meeting di 'Erice Resort' (Via Erice), dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Gli interessati a prendere parte alle selezioni possono presentarsi direttamente, muniti di un documento di identità. La sceneggiatura del cortometraggio è di Claudia Gallo mentre l'aiuto regista è Simone Lo Buglio. Ricordiamo che di recente Marcello Randazzo e Michele Li Volsi hanno riscosso notevole successo, tra l'altro, al Festival Internazionale Film Corto per lo short film dal titolo Addio Clochard. Li Volsi è poi ben noto al pubblico in particolare per la sua partecipazione a film e soprattutto a fiction come Squadra Antimafia e 1992.

Idomeneo

Per la presentazione in ambito teatrale della celebre opera di Mozart dal titolo Idomeneo, con la regia di Robert Carsen, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di mimi e figuranti. In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini di età non superiore a 40 anni, dal fisico atletico e con precedenti esperienze teatrali e recitative. Le audizioni si svolgeranno poi il prossimo 15 settembre a Roma, presso il Teatro Nazionale (Via del Viminale, all'angolo di Via Agostino De Pretis).

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, nell'arco dell'intera giornata indicata, anche se consigliamo vivamente di visionare previamente il sito web del Teatro Nazionale in relazione alla successiva programmazione degli spettacoli cui saranno tenuti a partecipare i selezionati.