La Banca Intesa Sanpaolo è alla ricerca di nuove figure assumere per incrementare il proprio organico: le unità selezionate potranno occupare vari profili e saranno inserite in una delle sedi sparse su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, i profili ricercati sono:

addetti alla gestione portafoglio,

consulenti,

liquidatori di sinistri,

analisti.

I candidati selezionati dovranno avere a che fare con i clienti della banca, effettuare analisi tecniche sui sistemi bancari, occuparsi delle operazioni di post vendita e risolvere eventuali problematiche, interpretare correttamente le esigenze dei clienti.

Le mansioni da svolgere

Come già precedentemente anticipato, a seconda della qualifica che i candidati selezionati assumeranno, le mansioni che saranno tenuti a svolgere saranno differenti.

Ad esempio, gli addetti alla gestione del portafoglio saranno chiamati a:

tenere sotto controllo i flussi di lavorazione delle polizze;

tenere sotto controllo i flussi inviati verso banche date pubbliche, garantendone velocità e completezza;

occuparsi di eventuali variazioni comunicate dalla rete.

Oltre alla capacità di lavorare in gruppo e a quelle relazionali, si richiede che il candidato abbia maturato un'esperienza precedente in un ruolo similare per almeno cinque anni.

I test manager, invece, dovranno occuparsi di:

coordinare la fase di test per le applicazioni di front end del sistema informativo;

occuparsi di tutti gli aspetti relativi al software test.

Per la copertura di questa posizione è sufficiente il diploma di scuola superiore e la conoscenza della lingua inglese; sarà considerato un titolo preferenziale l'aver svolto in anni precedenti un'esperienza in un campo analogo.

I consulenti commerciali saranno tenuti a:

intrattenere contatti con i gestori di altre filiali appartenenti alla rete;

fronteggiare le esigenze dei clienti.

In questo caso, è necessario che gli aspiranti collaboratori di Intesa Sanpaolo posseggano un diploma di ragioneria o un titolo di laurea in materie giuridico/ economiche, nonchè una precedente esperienza biennale nel ruolo.

Coloro che invece ambiscono a ricoprire il ruolo di analista tecnico, invece, saranno tenuti a svolgere analisi sui sistemi bancari e comprendere le necessità operative dei clienti.

Per concorrere per tale posizione è necessario il titolo di laurea in ingegneria, matematica, fisica o economia.

Modalità di partecipazione

Per potersi candidare ad una delle posizioni aperte disponibili in Intesa Sanpaolo è possibile utilizzare il form appositamente messo a disposizione sul sito della banca.

Nella sezione career del sito web di Intesa Sanpaolo è possibile visionare tutte le posizioni e scoprire nel dettaglio per quali sedi sono richieste, sia italiane che estere, e capire quali sono i requisiti necessari per ciascuno di essi.