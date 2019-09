Al fine di fronteggiare esigenze di carattere stagionale, l'azienda Poste Italiane ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Lavora con noi", un avviso relativo alla selezione di portalettere da impiegare presso le proprie sedi di tutta Italia e da assumere con un contratto a tempo determinato della durata di tre o quattro mesi.

Le assunzioni riguardano tutte le regioni italiane, mentre le province interessate possono essere consultate direttamente sul sito di Poste Italiane, che presenta un elenco molto dettagliato.

È previsto che il candidato indichi una sola area geografica di preferenza; possono partecipare alle procedure di selezione anche coloro che si sono candidati in passato relativamente a precedenti annunci.

Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare alla selezione tutti i candidati che siano in possesso di un diploma di scuola superiore, conseguito con una votazione finale non inferiore a 70 su 100 o un titolo di laurea triennale conseguito con un punteggio finale 102 su 110: l'indicazione del voto è indispensabile, in quanto non saranno prese in considerazione le domande che ne sono prive.

È inoltre necessario che i candidati siano patentati, che siano fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni e per i candidati presso sedi rientranti nella provincia di Bolzano, anche il patentino di bilinguismo.

Le candidature saranno aperte fino al 1° ottobre 2019: per candidarsi, sarà necessario utilizzare il form appositamente messo a disposizione sul sito di Poste Italiane. A tal proposito, coloro che intendono inviare la propria domanda di partecipazione dovranno recarsi sul sito web, nell'area relativa alle posizioni aperte, e cliccare sulla figura professionale per la quale intendono candidarsi.

La fase di selezione sarà divisa in due momenti: nella prima parte i candidati contattati dovranno svolgere un test attitudinale in sede oppure via email; in un secondo momento, invece, i candidati saranno chiamati per un colloquio orale in azienda e per la verifica dell'idoneità alla guida.

Altre posizioni aperte in azienda

Nella medesima area del sito, "Lavora con noi" è possibile consultare tutte le posizioni libere in quel momento.

Attualmente, sono aperte le selezioni anche per ulteriori figure, ovvero:

consulenti in ambito finanziario e commerciale in tutta Italia;

figure di front end per il Trentino Alto Adige.

I soggetti interessati sono caldamente invitati a consultare la pagina indicata, in modo da scoprire nel dettaglio quali sono le modalità di candidatura e di selezione per l'ottenimento di un posto in azienda.