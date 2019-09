Nella Gazzetta Ufficiale n°70 dello scorso 3 settembre sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici per laureati in biologia, servizio sociale, economia e commercio e giurisprudenza. I bandi, con scadenza fissata fino al prossimo 3 ottobre verranno espletati presso: la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (biologo); il Comune San Giuliano Milanese (assistente sociale) e presso il Comune di Castelfranco Veneto, per quanto riguarda il ruolo di istruttore contabile.

Concorso biologo

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ha emesso un avviso pubblico, per la selezione di 6 componenti del Comitato Tecnico Scientifico istituito. Possono prendere parte all'avviso pubblico i candidati in possesso di un diploma universitario o laurea in:

Scienze geologiche o naturali;

Agroforestali o biologiche;

Geografiche ed ambientali.

Inoltre, gli interessati devono aver maturato una precedente esperienza, almeno triennale, se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in una della materia oggetto del concorso.

Domanda di partecipazione

Le candidature dovranno pervenire, entro il prossimo 30 settembre mediante uno dei seguenti modi: all’ufficio protocollo della comunità, a mezzo raccomandata A/R, o posta elettronica certificata. Il testo dell'avviso pubblico è disponibile, nel sito: cm-parcoaltogarda.bs.it.

Bando di concorso per assistente sociale

Il Comune di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano ha emanato un bando di selezione, per l'assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali è richiesto il possesso dell’abilitazione alla professione di assistente sociale, con iscrizione al relativo albo nella sezione 'A o B' degli Assistenti Sociali.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata, entro il 3 ottobre tramite raccomandata o PEC. Alla domanda è necessario allegare la ricevuta del versamento del contributo di € 10,00. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del bando, sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano Milanese.

Assunzione per istruttore contabile

Il Comune di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso deve assumere due istruttori contabili, con contratto a tempo indeterminato, di cui un posto è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

Oppure, in Economia e commercio, Scienze politiche o Scienze dell’Amministrazione;

Altri titoli equipollenti, tra cui laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento.

Presentazione della domanda

L'istanza potrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: e-mail certificata; a mano all’ufficio protocollo del Comune di Castelfranco Veneto o tramite raccomandata.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al 3 ottobre. La copia del presente bando è reperibile nel portale internet del Comune 'comune.castelfranco-veneto.tv.it'.