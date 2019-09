Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva legata alla casa di produzione Corima. Sono inoltre in corso le selezioni si danzatrici per un importante spettacolo che verrà messo in scena a Roma per la regia di Andrea Ortis.

Protagonisti di puntata

La nota casa di produzione televisiva Corima cerca tuttora protagonisti di puntata per una trasmissione televisiva in onda su rete nazionale.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata attualmente nei confronti di candidati maggiorenni ambosessi (di età compresa tra 18 e 90 anni) residenti in Emilia Romagna e in Veneto. Si richiede una notevole spigliatezza, un aspetto curato e il possesso di una rilevante dialettica, il tutto da porre in relazione alla trattazione di tematiche attuali sia sul piano sociale che culturale. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto@ corima.tv, corredandola di dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia, il proprio curriculum artistico-professionale, una breve descrizione di sé.

Le prossime selezioni si svolgeranno a Padova il 23 settembre e a Bologna il 30 settembre. I candidati selezionati verranno poi regolarmente retribuiti.

Uno spettacolo

Per la realizzazione di uno spettacolo da mettere in scena a Roma e dal titolo Cafè Vincent...i colori di un'epoca, prodotto da Ouverture Produzioni e diretto dal regista Andrea Ortis, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di danzatrici di livello professionistico, che verranno poi seguite dal coreografo Marco Bebbu.

Le candidate devono essere maggiorenni e dotate di notevole personalità scenica ed eclettica, oltre ad essere in possesso di rilevante base classica e modern nonchè di buona improvvisazione. Verranno poi particolarmemte gradite sia competenze a livello canoro che sul piano acrobatico. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 20 settembre la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: infoassociazioneouverture@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Casting Ballerine'.

Oltre all'indicazione dei propri dati personali e di contatto occorre allegare una fotografia in primo piano e una a figura intera, il curriculum artistico e, se possibile, uno showreel. Dopo una accurata pre-selezione connessa alla valutazione della documentazione inoltrata, le candidate ritenute interessanti verranno convocate per prendere parte ai casting veri e propri, che si svolgeranno lunedì 23 settembre a Roma.

Il periodo di attività professionale andrà dal 24 novembre al 16 dicembre.