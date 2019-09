Sono attualmente tuttora aperti i casting per partecipare a due nuovi programmi televisivi della nota casa di produzione Magnolia. Sono inoltre in corso le selezioni per l'International Cinema Academy.

Magnolia cerca giovani talenti

Casting ancora in corso per due nuovi programmi televisivi di Magnolia, la nota casa di produzione. Tra questi si segnalano quelli relativi alla ricerca di giovani di bella presenza e spigliati, domiciliati a Roma e di età tra 30 e 35 anni, in possesso di una struttura fisica atletica.

La ricerca in questione è in relazione alla creazione del cast per un programma televisivo che andrà poi in onda su una rete televisiva nazionale. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Magnolia Tv e compilare con cura quanto viene richiesto dal form online concernente il programma in questione, dove dovranno innanzitutto indicare la propria disponibilità relativa al trattamento dei propri dati in ordine alla vigente normativa in tema di privacy, per poi passare alla compilazione della parte riguardante i dati personali e a quella successiva in cui occorre raccontare di sé.

Sono poi tuttora aperte le selezioni per un altro nuovo programma televisivo dedicato a quanti desiderano realizzare un sogno o fare una speciale sorpresa a una persona alla quale tengono in maniera particolare o, ancora, a quanti vorrebbero ritrovare un affetto ormai lontano nel tempo e nei luoghi oppure una persona che non vedono da molto tempo. Anche in questo caso gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito di Magnolia, compilando il modulo online previsto, in maniera alquanto simile a quanto previsto per l'altro casting, specificando infine con cura le motivazioni che spingono a chiedere di partecipare alla trasmissione.

International Cinema Academy

La International Cinema Academy ha fissato il suo open day per proporre le proprie attività come accademia attoriale per il prossimo 13 settembre (dalle ore 8:30 alle 17:30), nella propria sede di Via Guglielmo Silva 36 a Milano. Si tratta di un interessante open day nel cui ambito verrà realizzato un particolare casting. Quanti desiderano prendere parte a tali selezioni, dopo aver inoltrato la propria candidatura riceveranno i testi su cui prepararsi e successivamente, in sede di casting, verranno valutati da una speciale commissione con a capo l'attore Giacomo Mancini.

Sempre nell'ambito dell'open day della accademia di formazione attoriale, verranno presentate le proposte didattiche rivolte ad attori per il cinema e per la televisione, con la possibilità di ricevere una borsa di studio pari al costo complessivo della retta del corso. Per prendere parte all'open day in questione è necessario prenotarsi in base alle indicazioni presenti sul sito web dell'accademia, a cui peraltro rimandiamo anche per reperire ulteriori informazioni e dettagli.