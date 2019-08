Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per un importante progetto in ambito cinematografico, ma anche per la ricerca di interpreti per alcune lingue. Sono inoltre in corso i casting per un cortometraggio da girare in Calabria e dal titolo "I ladri di sogni".

Un progetto cinematografico e non solo

Per la realizzazione di un importante progetto di tipo cinematografico, Cineworld Roma seleziona uomini di età compresa tra 40 e 55 anni, tutti in grado di guidare e con capelli rossi o biondi.

Gli interessati devono spedire la candidatura, allegando alcune fotografie oltre all'indicazione di dati anagrafici e telefonici, al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa@cineworldroma.com. In alternativa è prevista la possibilità di prendere contatto tramite questo numero di telefono: 338/4077856. Cineworld non smette comunque mai di proporre interessanti selezioni e attualmente cerca anche, per lavorare su Roma dal 2 al 4 settembre, un uomo e una donna come interpreti.

Entrambi devono essere in possesso di una buona conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: Tedesco, Polacco e Russo. Per candidarsi si deve far riferimento, tramite Whatsapp, a questo numero di telefono: 346/6066646.

'I ladri di sogni'

Per un nuovo cortometraggio del regista Maurizio Vittoriosi sono aperti i casting per la ricerca di varie figure. In particolare, per il corto dal titolo 'I ladri di sogni', sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di una attrice di scena, di bella presenza e con età compresa tra 20 e 30, un attore di ruolo dal fisico prestante e tra 25 e 30 anni e un attore di età compresa tra 20 e 30 anni e con un fisico alquanto atletico.

Si cercano inoltre vari figuranti (solo uomini) tra 20 e 40 anni di età. Tutti i candidati, sia per ruoli attoriali che come figuranti, devono essere di origine calabrese e risiedere in Regione. Si precisa che non si richiedono precedenti esperienze in ambito recitativo. I casting si terranno a Reggio Calabria il prossimo 3 settembre, dalle ore 15 alle ore 18, presso Yeoman Adv (Via del Gelsomino, 5/c).

Ci si può presentare direttamente, muniti della fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale oltre a una fotografia recente, e le selezioni consisteranno in un colloquio con il regista e la produzione, unitamente a una breve intervista/provino. Quanti desiderano ricevere ulteriori indicazioni possono far riferimenti a: castingladridisogni@gmail.com. il cortometraggio è prodotto dall'Associazione Compagnia Teatro delle Follie con il prestigioso sostegno di Calabria Film Commission.

Le riprese verranno poi effettuate in Calabria nel corso del mese di settembre.