Casting attualmente aperti per la ricerca di ruoli principali e minori per la realizzazione di un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto da Mario Vitale. Il film verrà prodotto da Indaco Film con il sostegno di Calabria Film Commission. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di comparse per un noto programma televisivo prodotto da Stand By Me.

Un film

Selezioni in corso per un film dal titolo Inossidabile Cuore, diretto da Mario Vitale e prodotto da Indaco Film con il sostegno di Calabria Film Commission.

In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti dei seguenti ruoli principali: una ragazza di origine nordafricana (ruolo: Fatima), di età compresa tra 16 e 18 anni, una ragazza sempre nordafricana, intorno ai 26 anni (ruolo: Fatima adulta), un ragazzo simpatico e vivace, di età compresa tra 16 e 18 anni (ruolo: Ettore), una bambina dai tratti nordafricani e tra 10 e 12 anni (ruolo: Raja), una donna di 70 anni (ruolo: signora Rosa).

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Si cercano poi, per ruoli minori, ragazzi e ragazze di età scenica compresa tra 16 e 20 anni. Per presentare la propria candidatura, corredata da dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie, ma anche semplicemente per ricevere ulteriori informazioni e dettagli, gli interessati devono far riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: casting@indacofilm.it.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Per i minorenni l'inoltro della documentazione deve essere effettuato da almeno un genitore o da un tutore legale. Le selezioni si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, in base al seguente calendario: il 29 settembre a Lamezia Terme, dalle ore 10, 30 alle ore 18 presso il TipTeatro (Via Aspromonte), il 30 settembre a Catanzaro, dalle ore 10, 30 alle 19 presso il Caffè delle Arti (Via Fontana Vecchia), l'1 di ottobre a Cosenza, dalle 10, 30 alle 18 presso il Cineteatro S. Nicola (Via Adige, 13), il 2 ottobre a Reggio Calabria, dalle ore 10, 30 alle 18, 30 al Teatro F. Cilea (Corso Garibaldi).

Un programma TV

Per un noto programma prodotto da Stand By Me giunto oramai alla sua quarta edizione, sono in corso le selezioni di comparse, tutte residenti nell'ambito della città di Roma, tra cui coppie di fidanzati, e relative amiche e amici. Le riprese verranno poi effettuate a Roma dal 10 al 20 novembre. Gli interessati devono proporre la propria candidatura, con dati personali e di contatto, luogo e data di nascita e alcune fotografie, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: cenaprimoappuntamento@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Coppie'.