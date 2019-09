Sono tuttora aperti i casting per il film dal titolo Voglia di Ricominciare e per una produzione cinematografica correlata a Cineworld Roma.

Voglia di Ricominciare

Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un nuovo interessante film dal titolo Voglia di Ricominciare e prodotto nonchè diretto da studenti di corsi di cinematografia. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di ottobre.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di comparse residenti tra Roma e dintorni e di età compresa tra 18 e 55 anni. Si cercano inoltre persone, che possono risiedere in qualsiasi parte d'Italia, disponibili a inviare tramite il proprio smartphone riprese originali mentre dicono una frase nel dialetto della propria regione. Si prevede la retribuzione non solo per le comparse ma anche per quanti invieranno video.

In questo secondo caso, la scadenza è stata fissata per la fine del mese di novembre. Tutti gli interessati devono inoltrare la propria candidatura tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: castingfilmcomparse@gmail.com, corredandola di dati personali, riferimenti di contatto e due fotografie recenti e ben visibili.

Cineworld Roma

Casting tuttora aperti, a cura di Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di un ragazzino di età scenica intorno ai 12 anni e residente nella Capitale, per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico.

Il requisito fondamentale è costituito dal fatto che il candidato sia in possesso di una adeguata dimestichezza con un importante quanto complesso strumento musicale quale il violoncello. I genitori o i relativi tutori legali dei ragazzi interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare i dati personali del ragazzino e i propri riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie alquanto recenti, a questo indirizzo di posta elettronica: minori@cineworldroma.com o, in alternativa, al seguente numero telefonico 340/6016289 tramite whatsapp.

Sempre Cineworld Roma cerca anche automobili antecedenti al 1989, per un nuovo film le cui riprese verranno poi effettuate tra la fine di questo mese di settembre e la fine del prossimo mese di ottobre 2019. A tale proposito, i proprietari dei relativi automezzi interessati sono tenuti a inviare la propria personale disponibilità, unitamente a dati, riferimenti di contatto e fotografie recenti delle automobili, al seguente indirizzo di posta elettronica: roberta@cineworldroma.com.

Consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld, anche al fine di reperire ultetiori dettagli e informazioni.