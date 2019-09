La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 13-09-2019 ha divulgato a nome di varie istituzioni pubbliche diversi bandi di concorso, per l'assegnazione di alcuni posti di lavoro riservati a personale esperto in qualità di avvocato e amministratore contabile, da disporre presso le proprie strutture collocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

Il dirigente del settore finanze e risorse umane rende noto che è in atto un concorso pubblico, per esami, per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di profili in funzione di coordinatore avvocato di categoria D e posizione retributiva D1, da collocare al servizio avvocatura civica del Comune di Chioggia in provincia di Venezia (Veneto).

I titoli universitari e i requisiti di accesso sono i successivi:

diploma di laurea di vecchio ordinamento in giurisprudenza, laurea specialistica o laurea magistrale in giurisprudenza;

abilitazione alla professione di avvocato;

buona padronanza della lingua italiana sia scritta che parlata;

comprensione della lingua inglese;

competenze dei sistemi informatici;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica all'impiego;

assenza di condanne penali.

La domanda di partecipazione deve pervenire con una raccomandata A.R.

e indirizzata al: Sindaco del Comune di Chioggia, Corso del Popolo n. 1193, 30015 Chioggia (VE) o consegnata a mano o inoltrata telematicamente alla casella PEC: (chioggia @ pec.chioggia.org) entro lunedì 14 ottobre 2019. Per ulteriori chiarimenti connettersi al link diretto: www. chioggia.org.

Il Comune di Gioia del Colle in provincia di Bari (Puglia) ha riapprovato il bando e riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di risorse con il ruolo di professionista legale di categoria D e posizione economica D1, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato full time.

I titoli di studio e i requisiti di ammissione sono i seguenti:

diploma di laurea magistrale in giurisprudenza ossia la laurea in giurisprudenza acquisita in base al previgente ordinamento degli studi;

abilitazione all'esercizio della professione;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica all'attività.

La domanda di adesione deve essere presentata entro la nuova data di scadenza ovvero domenica 13 ottobre 2019. Per visionare al meglio tale selezione consultare il link: www. comune.gioiadelcolle.ba.it.

Altre posizioni aperte

Il Comune di Gualdo Tadino in provincia di Perugia (Umbria) ha indetto una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato full time di soggetti con la nomina di specialista amministrativo-contabile di categoria D, da impiegare per le necessità del settore finanziario sviluppo economico integrati. Per concorrere a tale bando è opportuno possedere i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea in economia e commercio conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. 509/1999 o diploma di laurea equipollente o lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al D.M. 270/04 equiparate in base alla tabella allegata al decreto interministeriale 09 luglio 2009;

se il partecipante è in possesso della laurea equipollente è essenziale puntualizzare in maniera esplicita la normativa che decreta l'equipollenza: scienze dell'economia 64/S, scienze economiche aziendali 84/S, scienza dell'economia LM-56, scienze economiche aziendali LM-77;

conoscenza della lingua inglese;

capacità informatiche;

cittadinanza italiana o europea;

risultare maggiorenni;

godere dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali;

idoneità fisica al servizio;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di ammissione va inoltrata con una raccomanda A.R.

all'indirizzo: Comune di Gualdo Tadino, Settore Amministrativo, Ufficio del Personale, Piazza Martiri della Libertà n. 4, 06023 Gualdo Tadino o recapitata personalmente all'Ufficio Protocollo o trasmessa tramite sistema telematico alla casella PEC: gualdotadino @ letterecertificate.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per reperire altre delucidazioni collegarsi al link: https:// www. comune.tadino.it/amministrazione-trasparente/ nella sezione > bandi di concorso.

Il Comune di Maracalagonis di Cagliari (Sardegna) ha bandito una selezione pubblica, per esami, per l'arruolamento di personale con il compito di istruttore amministrativo-contabile di categoria C e posizione retributiva C1, a tempo indeterminato full time, con riserva di un posto a vantaggio dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito. Per proporre la propria candidatura è fondamentale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di istruzione media superiore quinquennale;

abilità degli applicativi informatici;

essere in regola con il servizio di leva;

idoneità fisica al lavoro;

diritto di voto attivo;

età non inferiore ai 18 anni;

assenza di condanne penali;

cittadinanza italiana o europea.

L'invio della domanda di partecipazione va effettuato unicamente mediante sistema telematico utilizzando l'applicazione accessibile al link: www. comune.maracalagonis.ca.it entro lunedì 14 ottobre 2019.