Casting per la ricerca di concorrenti per Avanti un Altro, programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Le selezioni si svolgeranno nel mese di ottobre in numerose città d'Italia. Sono inoltre, attualmente, ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di vari ruoli, da protagonisti, ma anche secondari, per un interessante cortometraggio da girare in Sardegna entro la fine del 2019.

Avanti un Altro

Sono state fissate varie nuove date per la ricerca di concorrenti per il noto programma Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Ecco il calendario dei casting che si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre: a Roma il 7 (ma anche il 15, il 22 e il 28), a Cosenza il 9, a Firenze il 10, sempre il 10, ma anche l'11, a Torino, a Bologna il 15, a Verona il 16 e a L'Aquila il 28. Gli interessati a proporre la propria candidatura possono far riferimento al sito web di Sdl Tv o al seguente numero telefonico: 06/62286900.

Un cortometraggio

Per realizzare un corto dal titolo Fradi Miu, diretto da Simone Contu e prodotto da Mommotty Srl, sono in corso le selezioni per la ricerca di vari ruoli, principali e secondari. Le riprese verranno poi effettuate in Sardegna verso la fine di quest'anno. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo sardo tra 35 e 45 anni (Antonio), un anziano con volto duro o una donna dalla forte personalità (Gueru), una donna tra 25 e 50 anni (Arianna), una bambina di età compresa tra 4 e 7 anni e di 5 anni come età scenica (Anita), un ragazzo tra i 17 e 22 dal carattere rude (Adoru), un gruppo di ragazzine tra 12 e 16 anni, un gruppo di cantanti tenore tra 15 e 20 anni e 2 ragazzi tra 11 e 14 anni (tutti in grado di fare da contra/basso e "mesu 'oche"), un uomo corpulento e senza capelli di età superiore a 35 anni, dallo sguardo torvo (Ladro), un gruppo di uomini di varia età, con visi scaltri e tratti decisi (Compagni Ladro), un gruppetto di ragazzi tra 8 e 20 anni (Giovani Pastori).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

È fondamentale la padronanza della lingua sarda parlata e sarà particolarmente gradita la conoscenza del contesto agricolo e pastorale, in connessione soprattutto a bestiame e pecore. I casting si svolgeranno il 27 settembre a Baunei (Nuoro) presso il Centro di Documentazione (Via Orientale Sarda), dalle ore 9 alle ore 19, e il 30 settembre a Villagrande Strisaili (Nuoro), presso la Sala Polifunzionale - Biblioteca Comunale (Via Roma), dalle ore 10 alle 19:30.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti del proprio documento d'identità e di una fotocopia della stessa. I candidati minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore, i quali devono avere con sé la fotocopia dei documenti d'identitå di entrambi.