Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse per realizzare puntate pilota di un film da proporre in seguito a Rai e a Mediaset nonché da lanciare nell'ambito di alcuni prestigiosi festival di carattere cinematografico in Italia e all'estero. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot di tipo pubblicitario, correlato a una casa farmaceutica, le cui riprese si effettueranno poi nel mese di ottobre a Roma.

Un film con 'puntate pilota'

Per la realizzazione di due 'puntate pilota' di un film da proporre successivamente a Mediaset e alla Rai, unitamente a vari festival cinematografici, sono in corso le selezioni per la ricerca di piccoli ruoli e comparse, tutti di età compresa tra 20 e 60 anni. Le selezioni si svolgeranno in due cittadine della provincia di Agrigento, ovvero sabato 21 a Raffadali, a Via E1, e domenica 22 settembre a Racalmuto, a Via Garibaldi presso il bar del Corso, sempre tra le ore 10 e le ore 20.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, unitamente a una copia firmata del proprio curriculum artistico. In concomitanza, anche per poter fornire ai candidati ulteriori informazioni e dettagli, si terranno anche le conferenze stampa del regista Vito Oliva, premiato di recente nell'ambito di vari festival del cinema, e di Alfredo Quintero della Rai Saranno inoltre presenti alcuni attori che parteciperanno in seguito alle riprese tra cui Miriam Bonaccorso, Elisa Capraro, Francesca Ferro, Gabriella Roda, Maria Piana.

Uno spot pubblicitario

Casting in corso per realizzare uno spot pubblicitario, correlato a una casa farmaceutica, con riprese da effettuare a Roma verso la fine del prossimo mese di ottobre. La richiesta è orientata nei confronti di un attore e di una attrice, entrambi tra 30 e 45 anni, del tutto privi di inflessioni dialettali e di qualunque parte d'Italia, e di comparse di età compresa tra 30 e 65 anni, preferibilmente di Roma e zone limitrofe.

È previsto il rimborso delle spese oltre alla regolare retribuzione. Gli interessati devono inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: castingfarmaloris@gmail.com i propri dati personali e di contatto unitamente all'indicazione della propria località di residenza e ad alcune fotografie. Alla documentazione indicata i candidati per ruoli attoriali dovranno aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, il link a uno showreel riguardante precedenti esperienze di carattere recitativo.