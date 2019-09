La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, da parte di un Comune italiano, dell'Unione Colline Matildiche e dell'Unione Val D'Enza, per l'assegnazione di vari posti di lavoro in funzione di assistente sociale e coordinatore pedagogico, da disporre nelle aree occupazionali sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a settembre

Il comune di Torre del Greco in provincia di Napoli (Campania) ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di 15 unità di personale con il compito di assistente sociale di categoria D1 e da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 16 mesi probabilmente prorogabili per altri dodici mesi.

I concorrenti per accedere a tale concorso devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in servizio sociale (classe L-39 ex classe L6), ovvero laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S), ossia laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), ovvero diploma di laurea in servizio sociale D.M. 509/99 e D.M. 9/7/2009;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

aver raggiunto la maggiore età;

essere cittadini italiani o europei;

fruire del diritto di voto;

idoneità fisica all'attività.

La domanda di assunzione deve essere consegnata personalmente o spedita con una raccomandata con avviso di ricevimento o inoltrata telematicamente alla casella PEC: ambito31.torredelgreco @asmepec.it entro giovedì 26 settembre 2019.

È possibile visionare tale selezione sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019''.

L'Unione Colline Matildiche di Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna) ha proclamato un bando di concorso pubblico, per esami, per l'inserimento a tempo indeterminato di risorse professionali con il ruolo di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D e posizione economica D1, da assegnare presso l'area sociale.

Il sopracitato procedimento selettivo richiede i successivi titoli di istruzione e requisiti:

titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli assistenti sociali;

iscrizione all'albo degli assistenti sociali;

iscrizione al corrispettivo albo professionale di uno degli Stati dell'Unione europea;

essere maggiorenni;

idoneità psicofisica;

patente di guida di tipo B;

diritto elettorale attivo;

non aver riportato condanne penali;

essere cittadini italiani.

La domanda di ammissione deve essere recapitata a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Quattro Castella, Piazza Dante n.

1, 42020 Quattro Castella, per il servizio personale dell'Unione Colline Matildiche o inviata con un fax al n. 0522/249298 con richiesta di verifica riguardo l'esatta ricezione o mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: unione @ pec.collinematildiche.it entro le ore 12:00 di giovedì 26 settembre 2019. Il sopraindicato avviso è visibile sulla 'GU n. 68 del 27-08-2019''.

Ulteriori ricerche in corso

L'Unione Val D'Enza di Cavriago in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna) ha promosso un concorso pubblico, per esami, per l'arruolamento di profili qualificati con la carica di istruttore direttivo coordinatore pedagogico di categoria D, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo determinato part time di venti ore settimanali e da collocare nell'ambito della scuola, cultura e comunicazione del Comune di Montecchio Emilia.

I partecipanti al bando devono possedere il diploma di laurea abilitante nelle corrispondenti classi di laurea magistrale:

programmazione e gestione dei servizi educativi LM-50;

scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-57;

scienze pedagogiche LM-85;

teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM-93;

diploma di laurea di vecchio ordinamento in pedagogia.

Per coloro che hanno conseguito la laurea di vecchio ordinamento in psicologia (DL), laurea specialistica in psicologia (classe 58/S) DM 509/99, laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) DM 270/04 hanno la facoltà di concorrere soltanto se sono stati titolari di un contratto-convenzione firmato entro il primo gennaio 2018.

La domanda di partecipazione deve pervenire con consegna diretta mediante l'Ufficio Protocollo dell'Unione Val D'Enza con sede di Barco di Bibbiano o inviata tramite A.R. all'indirizzo: Ufficio Personale Unione Val D'Enza Via XXIV Maggio n. 47, 42021 Barco di Bibbiano (RE) o trasmessa telematicamente alla casella PEC: segreteria.unionevaldenza @ pec.it entro le ore 13:00 di giovedì 26 settembre 2019. Tale selezione è trovabile al link: www. unionevaldenza.it > amministrazione trasparente > concorsi o sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019''.