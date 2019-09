Sono aperte le selezioni per la ricerca di istruttrici di fitness per un programma di Canale 5 e quelle per ben tre programmi della Rai. In quest'ultimo caso, sono in corso i casting per alcune nuove sezioni particolari di Detto Fatto ma anche per altre due note trasmissioni come Reazione a Catena e Soliti Ignoti - Il Ritorno.

Un programma di Canale 5

Per la realizzazione di un programma di Canale 5 sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di istruttrici di fitness come figuranti speciali.

Si richiede che le candidate risiedano tra Roma e provincia e siano inoltre di bellissima presenza. Le interessate devono inviare entro e non oltre il prossimo 29 settembre la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e alcune indicazioni concernenti la propria attività, al seguente indirizzo di posta elettronica: m.cottilli@ sdl2005.it.

Alcune trasmissioni Rai

Sono tuttora aperti i casting per alcune trasmissioni televisive in onda su Rai 1 e Rai 2.

Innanzitutto, segnaliamo il fatto che per Detto Fatto sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di donne desiderose di mettersi in gioco per ritrovare un'ottima condizione fisica seguendo peraltro i consigli di una esperta d'eccezione, ovvero Jill Cooper, l'ideatrice di 'Superjump' nonchè nota consulente per il dimagrimento e grande esperta di wellness e fitness. Per la stessa trasmissione TV si cercano, per la sezione 'Spose over 50', donne ormai prossime alla celebrazione di nuove nozze e che vogliano ricevere consigli utili relativamente a tale evento.

Infine, sempre per lo stesso programma ma per la sezione 'Fitness Over 60', sono ancora in corso i casting per la ricerca di donne dai 60 anni in su che aspirino a trovare una adeguata forma fisica. In tutti e tre i casi indicati, le interessate a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito web della Rai, alla sezione casting, o a questo indirizzo di posta elettronica: dettofatto @rai.it.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la trasmissione dal titolo Soliti Ignoti - Il Ritorno, con particolare riferimento alle cosiddette 'identità'. In questo casi quanti intendono proporsi devono visionare previamente il sito web della Rai, nella parte riguardante il programma, e compilare accuratamente il relativo form online. Infine, si cercano concorrenti per Reazione a Catena. Si ricorda che la richiesta in questione è indirizzata verso 'gruppetti' composti da tre persone che possono essere amici, parenti, colleghi o compagni di scuola.

Per candidarsi occorre iscriversi al sito della Rai e procedere poi sulla base di quanto viene richiesto.