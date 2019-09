Sono appena partite le selezioni per un film davvero importante e di prestigio come L'isola delle rose, tratto dal romanzo di Walter Veltroni e diretto dal regista Sidney Sibilia. Il film, prodotto da Groenlandia, verrà girato tra Anzio e Latina e attualmente si cercano numerose comparse.

Sono inoltre attualmente aperti i casting per un cortometraggio da girare tra Roma e dintorni e tutto incentrato sul tema del narcisismo. In questo caso si cercano invece ruoli da protagonisti e co-protagonisti.

L'isola delle rose

Per realizzare il nuovo film diretto dal noto regista Sidney Sibilia e dal titolo L'isola delle rose, sono partiti i relativi casting. In particolare, per questa nuova importante produzione cinematografica di 'Groenlandia', di Matteo Rovere, e ispirata al romanzo scritto da Walter Veltroni, si cercano attualmente numerose comparse maggiorenni e ambosessi, di Latina e zone limitrofe.

Le riprese verranno poi effettuate tra Latina ed Anzio a partire da metà settembre. Occorre precisare che non verranno ammessi alle selezioni candidati con piercing, tatuaggi, sopracciglia eccessivamente curate o tatuate, unghie 'rifatte', capelli con varie tinte, con meches, o con tagli troppo 'recenti'. Lo stesso dicasi per coloro che si siano sottoposti a interventi di chirurgia estetica. Per quanto concerne invece quanti hanno barba, baffi o basette particolari, verranno ammessi solo se disposti a modifiche.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, sabato prossimo 7 settembre a Latina, alla sede di Latina Film Commission (presso Expo Latina, ex Rossi Sud, a Strada Statale 156 dei Monti Leprini), dalle ore 15 alle ore 19.

Un cortometraggio

Per un interessante short film di produzione indipendente e incentrato sul tema del narcisismo, sono aperte le selezioni per i ruoli principali.

In particolare la richiesta è orientata innanzitutto verso la figura di una protagonista femminile di età anagrafica compresa tra 18 e 30 anni ma sul piano scenico tra 20 e 25 anni, di bella presenza e alquanto spigliata. Si cercano poi, per ruoli da co-protagonisti, quattro ragazzi di età compresa tra 20 e 30 anni.

Gli interessati sono tenuti a inoltrare quanto prima la seguente documentazione: dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie, indicazioni riguardanti altezza e taglia e l'eventuale curriculum artistico-professionale, a: cinemaecorti@ gmail.com.

Le selezioni, destinate a residenti e domiciliati a Roma e provincia, si svolgeranno a breve esclusivamente su convocazione, a seguito di un'accurata valutazione di quanto inoltrato in relazione alla propria personale candidatura.