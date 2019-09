Nei prossimi giorni si svolgeranno dei casting a Bologna, per l'attesissimo film Diabolik, con Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Primo Marinelli e diretto dai Manetti Bros.

Per l'enorme numero di richieste di partecipazione, sono inoltre stati fissati nuovi casting per un video musicale di Francesco Guccini.

Diabolik

Per il film dei Manetti Bros e dal titolo Diabolik, sono state fissati nuovi casting.

In particolare, la Mompracem srl con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission cerca, come comparse, le seguenti figure: uomini di età compresa tra 30 e 50 anni, con struttura fisica alquanto atletica e molto muscolosa (ruolo: poliziotti e guardie del carcere), bambini/e tra 6 e 10 anni (per una scena da girare in un parco), senegalesi, subsahariani, nigeriani (ruolo: agenti security), numerosi ambosessi tra 20 e 70 anni, dall'aspetto distinto e 'borghese' (ruolo: persone distinte).

Non verranno ammessi candidati con barba, piercing, tatuaggi, tagli o tinte di capelli eccessivamente moderni.

Gli interessati devono presentarsi direttamente a Bologna, presso l'Autostazione delle corriere (Piazza XX settembre, 6), mercoledì 4 o giovedì 5, in entrambi i casi dalle ore 10 alle ore 18. Occorre portare con sè la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban.

Per effettiva impossibilità a prendere parte alle selezioni è prevista l'opportunità di inoltrare i documenti indicati in precedenza (unitamente ai propri riferimenti di contatto e a 2/3 fotografie in primo piano con e senza sorriso e a figura intera) al seguente indirizzo di posta elettronica: valezippo@ gmail.com.

Chi desidera reperire ulteriori informazioni e dettagli può visionare previamente il sito web di Emilia-Romagna Film Commission.

Un video musicale

Per la realizzazione di un video del celebre cantante Francesco Guccini è stata fissata una nuova giornata di casting per mercoledì 4 settembre a Cervia, dalle ore 9 alle ore 17,30. L'appuntamento è alla palazzina del Comune, al primo piano (Piazza 25 aprile). Si cercano tuttora figuranti ambosessi di un po' tutte le età ed etnie. In ogni caso, per il video diretto da Stefano Salvati e che verrà girato a Cervia e Milano Marittima tra il 16 e il 18 settembre, sono ben graditi musicisti (chitarristi e batteristi), nonchè artigiani e associazioni di carattere sportivo.

Non si richiedono precedenti esperienze recitative.

Alle selezioni ci si può presentare direttamente (i minori accompagnati da un genitore o da un tutore) ma è possibile inviare la candidatura anche per email a: n.rott98@ gmail.com o a claudia.piraccini@ daimonfilm.com.