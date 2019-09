Attualmente, la Genera Onlus Società Cooperativa Sociale, il Comune di Vigevano, il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale e l'Associazione Italiana Persone Down (A.I.P.D.) offrono nuove opportunità lavorative destinate a personale qualificato con l'incarico di educatore prima infanzia, educatore professionale, psicologo e assistente sociale, da collocare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a settembre

La Genera Onlus assume con un contratto di lavoro a tempo determinato risorse in qualità di educatrice prima infanzia-asilo nido da disporre nella zona Nord di Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione o formazione primaria;

diviene un plus avere un'esperienza minima di tre mesi maturata in asilo nido.

L'attività ha inizio nel mese di settembre dal lunedì al venerdì.

La domanda di ammissione deve pervenire entro giovedì 19 settembre 2019. Per ulteriori indicazioni contattare il portale internet ufficiale della ''Genera Onlus Società Cooperativa Sociale'' al link: https:// generaonlus.it nella sezione > contatti > consulta le nostre proposte di lavoro, puoi farlo cliccando qui.

Altre ricerche in corso a ottobre

Il Comune di Vigevano in provincia di Pavia (Lombardia) ha proclamato un bando di selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato full time di personale con la carica di educatore professionale di categoria C in possesso di uno dei seguenti titoli universitari:

diploma di laurea in scienze dell'educazione (classe L-19) DM 270/04;

diploma di laurea in educatore professionale;

laurea in pedagogia, scienze della formazione, scienze dell'educazione di vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica di nuovo ordinamento.

La domanda di adesione deve pervenire direttamente al Protocollo generale del Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, n.

25 o con una A.R o telematicamente all'indirizzo PEC: protocollovigevano @ pec.it entro le ore 12:00 di lunedì 7 ottobre 2019. Tale avviso è visionabile sulla ''GU n. 71 del 06-09-2019'' o sulla pagina internet ufficiale del ''Comune di Vigevano'' al link: https:// www. comune.vigevano.pv.it nella sezione > bandi, avvisi e concorsi.

Il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale seleziona a tempo determinato con lo scopo di assumere a tempo indeterminato nuove figure in funzione di psicologo per servizio affidi nel settore minori e famiglie, da posizionare nella sede occupazionale di Lecco (Lombardia).

I titoli di istruzione e i requisiti essenziali per aderire a tale offerta di lavoro sono i successivi:

laurea in psicologia;

diviene un plus la scuola di psicoterapia;

esperienza maturata in ambito analogo;

inclinazione ad esercitare in squadra;

flessibilità;

disponibilità immediata;

auto muniti.

La domanda di partecipazione deve giungere entro sabato 5 ottobre 2019. Per acquisire maggiori informazioni collegarsi sul sito online ufficiale del ''Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale'' al link: www. consorzioconsolida.it seguendo il percorso > lavora nella rete > consulta la bacheca annunci.

L'Associazione Italiana Persone Down (A.I.P.D.) sezione Castelli Romani Onlus assume con un rapporto lavorativo di collaborazioni organizzate dal committente (CO.CO.CO.) part time verticale della durata di dieci mesi profili professionali con il ruolo di assistente sociale, da inserire nell'area di Albano Laziale (Lazio). Le qualifiche e i requisiti di accesso sono i corrispondenti: