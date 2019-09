Proseguono senza sosta i casting e provini per nuovi film, fiction, programmi televisivi e nuove produzioni teatrali. Anzi, in questa fase ormai conclusiva dell'estate e con l'approssimarsi dell'autunno tali opportunità sono davvero in notevole aumento.

A tale proposito segnaliamo le selezioni per la ricerca di giovani attrici per un nuovo film da girare in provincia di Roma. Inoltre è aperta la selezione di attori ed attrici per la realizzazione di vari spettacoli della 'Compagnia delle Spille', che si svolgeranno poi vari luoghi del nostro Paese.

Un nuovo film

Per realizzare un nuovo e interessante film le cui riprese verranno poi effettuate nell'ambito della provincia di Roma nel periodo che va orientativamente dal 14 ottobre al 4 novembre, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attrici di madrelingua inglese o americana, che possano peraltro garantire una dizione davvero perfetta. In sostanza, l'accento delle candidate deve essere chiaro e preciso.

A tale proposito, la richiesta in questione è attualmente orientata verso i seguenti ruoli: Barbara, una giovane donna di bell'aspetto e di statura nella media, che abbia un'età scenica compresa tra 22 e 28 anni, e Dasha, una donna della stessa fascia di età, sempre intesa come scenica e non anagrafica, alta, magra e alquanto appariscente.

Le interessate a proporre la candidatura, devono inviare i propri dati personali, comprensivi di data di nascita, città di provenienza, altezza e taglia, i propri riferimenti di contatto, tra le quattro e le cinque fotografie (recenti e ben visibili), il proprio curriculum artistico-professionale, il link ad un proprio video in lingua inglese o quello di un video contenente una semplice presentazione o, ancora, uno showreel sempre in lingua inglese, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ cine1italia.it.

Alcuni spettacoli per ragazzi

Per la realizazione di alcuni spettacoli per ragazzi della nota 'Compagnia delle Spille', sono ancora aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici di età non superiore a 35 anni. Tutti i candidati devono essere automuniti e risiedere in una di queste città: Padova, Firenze, Bari, Milano, Torino, Bologna, Lamezia Terme, Cosenza o Catania.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali e di contatto, una fotografia e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniaspille@ libero.it.

Verrà data la preferenza ad attori e ad attrici che, oltre a risiedere in una delle città indicate, siano anche in possesso di un domicilio su Roma.